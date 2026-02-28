Extérieur, Barcola… Les chiffres clés avant Le Havre / PSG 

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG se déplace au Havre dans le cadre de la 26e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Après sa qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions acquise sur la pelouse du Parc des Princes contre l’AS Monaco (2-2) après s’être imposé au stade Louis-II la semaine dernière (2-3), le PSG retrouve les terrains ce samedi soir avec un déplacement au Havre dans le cadre de la 24e journée de Ligue 1. Contre les Havrais, le club de la capitale pourrait un peu creuser l’écart sur Lens, qui a concédé le nul sur la pelouse de Strasbourg hier soir (1-1). Et pour cela, il pourra compter sur Bradley Barcola. Buteur à l’aller, l’international français, annoncé titulaire, est le meilleur buteur parisien contre les Havrais avec trois buts. Il partage ce trophée honorifique avec Guillaume Hoarau, Michel Marella et Raí.

Un PSG performant à l’extérieur

Le PSG reste d’ailleurs sur quatre succès de suite au Havre en Ligue 1 (1-0 le 25 août 2002, 3-1 le 15 novembre 2008, 2-0 le 3 décembre 2023, 4-1 le 16 août 2024), comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Le PSG reste même sur dix matches de suite sans défaite contre le HAC en Ligue 1 (2-1 en 1999-2000, 1-0 et 1-0 en 2002-2003, 3-1 et 3-0 en 2008-2009, 2-0 et 3-3 en 2023-2024, 2-1 et 4-1 en 2024-2025, 3-0 en début de saison). À l’extérieur, le PSG est la meilleure équipe du championnat avec 23 points récoltés (sept victoires, deux nuls et trois défaites). Il devance Lens (22 points) et Lyon (18 points).