Extérieur, buts… Les chiffres clés avant Nice / PSG

Ce samedi soir (21h05, Ligue 1 +), le PSG se déplace à Nice dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Avant la trêve internationale, le PSG se déplace à Nice ce soir dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Contre les Niçois, les Parisiens voudront s’imposer pour reprendre la première place, provisoirement récupérée par Lens hier avec son large succès contre Angers (5-1). Pour cela, le PSG pourra s’appuyer sur ses belles statistiques à l’extérieur en championnat avec seulement quatre défaites lors des 54 derniers matches (39 succès et 11 nuls). À Nice, le club de la capitale a remporté neuf de ses douze matches contre les Aiglons (un nul et deux défaites), comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu.

À lire aussi : Nice / PSG – Les compositions probables selon la presse

Le PSG aime marquer contre Nice à Nice

Le PSG, qui est d’ailleurs le meilleur club à l’extérieur cette saison en Ligue 1 avec 26 points (8 victoires, deux nuls et trois défaites). Il devance Lens (23 points) puis Marseille et Rennes (19 points). Ce samedi soir, le PSG et Nice s’affronteront pour la 43e fois en terre niçoise pour un bilan assez équilibré : 17 victoires, 10 nuls et 15 défaites. En matches officiels, le PSG et Nice se sont affrontés à 86 reprises. Et le bilan est favorable aux Rouge & Bleu avec 37 victoires, 24 nuls et 25 défaites. Enfin, les joueurs du PSG aiment marquer à Nice. Ils ont en effet fait trembler les filets à 61 reprises. Ils n’ont fait mieux que sur trois autres pelouses, celles de Lyon (73 buts), Marseille (66 buts) et Saint-Étienne (62 buts).