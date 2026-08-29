Fabian Ruiz
Image : PSG.fr

Fabian Ruiz a atteint une barre symbolique avec le PSG contre Lille

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 août 2026

Titulaire contre Lille hier soir, Fabián Ruiz a atteint une barre symbolique sous le maillot du PSG. L’international espagnol a en effet joué son 100e match en Ligue 1.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Fabián Ruiz a mis du temps à s’imposer comme un cadre de l’effectif des Rouge & Bleu. Il a fallu attendre la deuxième partie de saison 2024-2025 pour qu’il s’impose comme un titulaire indiscutable au milieu de terrain du club de la capitale. Hier soir, il était titulaire lors du match nul spectaculaire du PSG sur la pelouse de Lille (2-2). Avec cette titularisation, il a atteint la barre symbolique des 100 matches en Ligue 1.

PSG – Fabian Ruiz rêve de pouvoir soulever le Ballon d’Or
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Il détient un record en Ligue 1

Lors de ses cent rencontres, le numéro 8 du PSG a fait trembler les filets à neuf reprises et délivré seize passes décisives. Le PSG indique sur son site internet que seul Adrien Thomasson (26 passes décisives) a réalisé plus d’offrandes que le champion du monde espagnol depuis son arrivée dans le championnat de France. Le club de la capitale rappelle aussi que Fabián Ruiz détient un record en Ligue 1. Celui du nombre de matches de Ligue 1 consécutifs sans le moindre revers. Il a en effet enchaîné 51 matches sans défaite (40 victoires et 11 matches nuls) entre mai 2023 et avril 2025.

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas29 août 2026

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