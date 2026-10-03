Fabian Ruiz Espagne
Image : PSG.fr

Fabián Ruiz autorisé à quitter le rassemblement de l’Espagne 

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 octobre 2026

Ce samedi soir, l’Espagne affronte la Tchéquie en Ligue des nations. Un match que ne jouera pas Fabián Ruiz. Le numéro 8 du PSG s’est vu accorder de quitter le rassemblement de la Roja pour assister à la naissance de son enfant. 

Cadre du PSG et de l’équipe nationale espagnole, Fabián Ruiz a été convoqué pour la trêve internationale par Luis de la Fuente pour participer aux quatre premiers matches de la phase de poules de la Ligue des nations de la Roja. Titulaire lors des victoires contre l’Angleterre (2-3) et la Croatie (4-1), le numéro 8 du PSG postulait pour une troisième titularisation de suite contre la Tchéquie ce samedi soir. Mais cela ne devrait pas être le cas. 

PSG – Touché à la cheville, Ferran Torres rentre à Paris
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Il va devenir père pour la première fois

Il ne s’agit pas de quelque chose de physique, comme cela avait été le cas pour Ferran Torres qui a été autorisé à rentrer à Paris en raison de douleurs à la cheville gauche. En effet, comme le rapporte Marca, le milieu de terrain du PSG doit rentrer dans la capitale française pour une bonne raison. Sa femme est sur le point d’accoucher et Luis de la Fuente a autorisé Fabián Ruiz à quitter le rassemblement de la Roja pour assister à la naissance de son premier enfant. Le quotidien sportif ibérique n’a pas donné plus de détails sur ce retour à Paris. Après la Tchéquie ce soir, l’Espagne doit jouer un dernier match mardi en Croatie. Après la naissance de son enfant, Fabián Ruiz reviendra-t-il pour participer au match contre les Croates ou bien sera-t-il autorisé à rester aux côtés de sa famille ?

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas3 octobre 2026

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