Après plusieurs semaines de négociations, le PSG a officialisé l’arrivée de Fabian Ruiz ce mardi soir en provenance du SSC Napoli. Afin de finaliser cette opération, le board parisien aurait déboursé un chèque de 22M€ pour s’attacher les services du joueur de 26 ans. De son côté, l’international espagnol va découvrir la Ligue 1 et s’est engagé pour cinq saisons en faveur des Rouge & Bleu, soit jusqu’en juin 2027. Il devient ainsi la cinquième recrue parisienne de l’été et la troisième dans le secteur du milieu de terrain après Vitinha et Renato Sanches. Après la signature de son contrat, l’Espagnol a livré sa première interview pour le site officiel du club. Il évoque notamment sa joie de rejoindre le PSG et ses ambitions.

Son ressenti après avoir signé au PSG

« Oui, je suis très heureux de m’engager avec le Paris Saint-Germain. C’est un bonheur pour moi de commencer cette nouvelle étape de ma carrière dans ce pays. Et je suis fier d’arriver dans l’un des meilleurs clubs d’Europe avec les meilleurs joueurs du monde. C’est un challenge vraiment excitant. »

Ses ambitions

« C’est toujours un grand défi de s’engager dans un grand club, parce que ça oblige à donner le meilleur de nous-mêmes. Je vais avoir les meilleurs joueurs à mes côtés et ce club incroyable pour évoluer, donc je vais devoir afficher mon meilleur niveau chaque jour pour être à la hauteur de ses couleurs. Vous savez, pouvoir partager un vestiaire avec les meilleurs joueurs du monde, c’est une fierté. »

A-t-il hâte d’enfiler le maillot du PSG ?

« Complètement. J’ai hâte de porter ce maillot et apporter ma pierre à l’édifice. Je n’ai qu’une envie : que ça commence dès maintenant ! Je suis très impatient. Depuis le début des négociations, je m’imaginais pouvoir jouer mon premier match au Parc des Princes. J’ai eu la chance de pouvoir y jouer il y a un an (ndlr: avec Naples), mais maintenant je veux y jouer sous le maillot parisien (…) J’ai envie qu’on sache que je vais donner le maximum à chaque fois que je rentre sur le terrain. J’espère gagner le plus de titres possibles, car je pense que ce club mérite vraiment d’être parmi les premiers. Je veux montrer que je viens avec de l’engagement, l’envie de travailler, et avec le meilleur état d’esprit. Je pense que c’est la chose la plus importante pour un joueur. »