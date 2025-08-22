Fabian Ruiz : « Cette victoire est importante »

Pour son retour au Parc des Princes, le PSG s’est imposé sur la plus petite des marges face à l’Angers SCO (1-0) grâce à une réalisation de Fabian Ruiz.

Trois mois après, le PSG retrouvait ses supporters ce vendredi soir en ouverture de la 2e journée de Ligue 1. À cette occasion, les champions d’Europe accueillaient l’Angers SCO. Face à une formation angevine inoffensive, l’équipe de Luis Enrique a obtenu l’essentiel avec une courte victoire grâce à une réalisation de Fabian Ruiz au retour des vestiaires (1-0). Les Parisiens prennent déjà provisoirement la tête du championnat. Au micro de Ligue 1+, le milieu espagnol, élu homme du match, s’est exprimé sur ce succès des Rouge & Bleu : « C’était un match difficile car Angers a défendu bas. Cette victoire est importante. Je suis très content pour mon premier but et cette nouvelle victoire », a brièvement déclaré le numéro 8 parisien après le match.