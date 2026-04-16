Fabian Ruiz
Image : @PSG_inside

Fabian Ruiz de retour à l’entraînement collectif du PSG ?

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 avril 2026

Absent depuis le 20 janvier dernier, Fabian Ruiz se rapproche d’un retour sur les terrains avec le PSG. Le milieu de terrain était présent à l’entraînement collectif hier.

Fabian Ruiz n’a plus joué avec le PSG depuis le 20 janvier dernier et sa blessure au genou contractée lors de l’avant-dernière journée de phase de ligue de la Ligue des champions sur la pelouse du Sporting CP. L’international espagnol se soigne depuis et n’a pas encore totalement repris l’entraînement collectif sur les pelouses du Campus de Poissy. Ces derniers jours, on évoquait un souhait de Fabian Ruiz de reprendre les entraînements avec ses coéquipiers que lorsqu’il n’aura plus de douleurs. En conférence de presse, Luis Enrique avait expliqué que le milieu de terrain espagnol se rapprochait d’un retour sur les terrains.

PSG – Fabian Ruiz ne se sent pas encore prêt à jouer
canalsupporters.com

Il a retouché le ballon

Hier après-midi, les joueurs du PSG s’entraînaient au lendemain de leur qualification en demi-finale de la Ligue des champions après leur victoire sur la pelouse d’Anfield contre Liverpool (0-2). Et sur les images de l’entraînement diffusées sur les réseaux sociaux du PSG, on peut voir Fabian Ruiz avec ses coéquipiers, ballon au pied et effectuant des frappes dans un exercice avec une bâche sur un but pour travailler la précision. Les prochains jours en diront plus sur la possibilité de rejouer avec le PSG, lui qui entame une fin de saison intense avec la course au titre en Ligue 1 ainsi que la quête d’une deuxième Ligue des champions

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Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas16 avril 2026

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