Fabian Ruiz de retour pour le match du PSG à Lorient ?

Blessé à l’adducteur contre Barcelone, Fabian Ruiz se rapproche d’un retour sur les terrains avec le PSG. Il pourrait être dans le groupe pour le déplacement à Lorient.

L’infirmerie du PSG commence à se vider. Après les retours de Désiré Doué et Ousmane Dembélé la semaine dernière, Joao Neves, qui a repris l’entraînement collectif hier, pourrait lui être présent dans le groupe pour le déplacement à Brest ce samedi après-midi (17 heures, BeIN Sports 1). Pour son compère du milieu, Fabian Ruiz, il faudra encore patienter un peu.

A lire aussi : Fabian Ruiz : « Luis Enrique arrive à faire ressortir le meilleur de chaque joueur »

Une semaine avant le choc contre le Bayern Munich

Comme le rapporte Le Parisien, le numéro 8 du PSG s’entraîne encore à part après sa blessure aux adducteurs contractée contre le FC Barcelone le 1er octobre dernier (1-2). Le quotidien francilien indique que l’international espagnol peaufine son retour, qui devrait intervenir rapidement. Le Parisien indique qu’au Campus, on l’attend plutôt la semaine prochaine. En fonction de ses sensations, l’ancien Napolitain pourrait intégrer le groupe mercredi à Lorient, soit une semaine avant le choc au Parc des Princes face au Bayern Munich lors de la quatrième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions.