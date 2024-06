Fabian Ruiz encense Luis Enrique, « un excellent entraîneur »

Fabian Ruiz a réussi à faire changer d’avis Luis Enrique sur sa place dans l’effectif du PSG. Le milieu de terrain a encensé son coach à Paris avec qui les relations n’ont pas toujours été fluides.

Arrivé au PSG durant l’été 2022, Fabian Ruiz n’a jamais été un titulaire indiscutable, que ce soit sous les ordres de Christophe Galtier ou bien lors de la première partie de saison 2023-2024 avec Luis Enrique. Mais le milieu de terrain a réussi à s’imposer petit à petit comme un titulaire indiscutable lors des matches importants des Rouge & Bleu en 2024. Ses performances ont été à la hauteur lors de la deuxième partie de l’exercice 2023-2024. Convoqué pour l’Euro 2024, il a toujours eu la confiance de Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja. L’ancien Napolitain, dans une interview accordée à AS, a évoqué les demandes des deux coachs à son égard.

« J’essaie d’apprendre de lui à Paris«

« Je pense l’avoir dit plusieurs fois. Ce sont deux entraîneurs semblables, ceux qui aiment avoir la possession. C’est vrai que dans la dernière période avec Luis Enrique, je n’ai pas pu venir (lorsqu’il était sélectionneur de l’Espagne (2018-2022), NDLR), mais il m’a emmené au Championnat d’Europe (en 2021) et je lui en suis reconnaissant. Maintenant, j’essaie d’apprendre de lui à Paris. Nous savons que c’est un excellent entraîneur. Je n’ai pas commencé à jouer cette saison, mais j’ai essayé de m’améliorer, de faire les choses qu’il me demandait, et finalement, j’ai réussi à être dans le onze. Et quant à De la Fuente, issu des catégories inférieures, il m’a fait confiance. Et maintenant, il m’a donné l’opportunité de vivre une autre Coupe d’Europe et nous espérons vivre de belles choses ensemble. »

Le numéro 8 du PSG a ensuite évoqué les louanges de son sélectionneur, qui avait expliqué que s’il ne s’appelait pas Fabian, il aurait beaucoup plus de crédits aux yeux des observateurs du football. « Je suis très fier de mon nom et d’être espagnol. Je nous invite seulement à valoriser ce que nous avons en Espagne. Nous sommes l’un des meilleurs pays, avec beaucoup de bonnes choses. Et si en dehors de l’Espagne, ils posaient des questions sur l’un de nos joueurs, ils l’apprécieraient. Je nous invite à valoriser davantage ce qui nous appartient. »