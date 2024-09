Fabian Ruiz et Nuno Mendes décisifs en sélection

Hier soir, quatre joueurs du PSG étaient concernés par des matches avec leurs sélections nationales. Et les quatre joueurs ont été victorieux, avec deux d’entre eux décisifs dans le succès de leurs équipes.

Lors de cette trêve internationale, le PSG a vu 20 de ses joueurs rejoindre leurs sélections nationales respectives. Hier soir, quatre d’entre eux jouaient leur deuxième et dernier match de cette parenthèse internationale. Titulaire lors de la victoire du Portugal contre la Croatie jeudi soir (2-1), Nuno Mendes l’était de nouveau hier soir contre l’Écosse. C’était le seul joueur du PSG dans le onze de la Seleçao. Le latéral gauche a été dans la lignée de son match contre les Croates. Solide en défense, il n’a pas hésité à se projeter vers l’avant pour apporter le danger dans la défense écossaise. Il a réussi pas mal de bon centre mais ses coéquipiers ont péché dans la finition. Comme contre la Croatie, il s’est montré décisif en adressant un magnifique centre pour Cristiano Ronaldo, qui offrait la victoire au Portugal dans les dernières minutes de la rencontre (2-1, 88e). Nuno Mendes, qui a encore une fois joué l’intégralité du match, s’est donc offert sa deuxième offrande en deux matches, et encore une fois pour CR7. Surpris d’entrée par l’Écosse (0-1, 6e), le Portugal a multiplié les occasions mais s’est montré maladroit devant le but, notamment en touchant deux fois le poteau. Mais Bruno Fernandes (54e) et Cristiano Ronaldo (88e) ont permis à la sélection portugaise de renverser la situation et de s’offrir une deuxième victoire en deux matches de Ligue des Nations. Remplaçant au coup d’envoi, Joao Neves est entré à 20 minutes de la fin.

Nouveau gros matches de Fabian Ruiz avec l’Espagne

De retour tardivement au PSG après son succès à l’Euro avec l’Espagne, Fabian Ruiz n’a joué que 47 minutes avec le club de la capitale en ce début de saison. Il a tout de même été appelé par Luis de la Fuente pour cette trêve internationale. Titulaire contre la Serbie jeudi soir (0-0), il l’était de nouveau hier soir contre la Suisse. Et le numéro 8 du PSG a une nouvelle fois brillé sous le maillot de la Roja. Accompagné de Rodri et de Pedri au milieu de terrain, l’ancien napolitain a été au niveau de son Euro, en étant le dépositaire du jeu de la sélection espagnole, qui s’est rapidement retrouvé à 10 (20e) après l’expulsion de Robin Le Normand. Après l’ouverture du score rapide de Joselu (0-1, 7e), Fabian Ruiz a fait trembler les filets. Le milieu de terrain a bien suivi une frappe de Nico Williams repoussée par le gardien suisse pour propulser le ballon dans le but helvète (0-2, 13e). Malgré la réduction du score de la Suisse un peu avant la mi-temps, l’Espagne ne va pas paniquer et s’assurer la victoire avec deux buts en trois minutes dans les quinze dernières minutes de la rencontre contre le cours du jeu. Fabian Ruiz va s’offrir un doublé. Seul dans la surface après une passe de Ferran Torres, le joueur du PSG ajuste le gardien suisse d’un plat du pied gauche (1-3, 77e). Passeur sur le but de Ruiz, Torres clôturera la marque (1-4, 80e). Fabian Ruiz sortira après cette réalisation. Enfin, Milan Skriniar a participé à l’intégralité de la victoire de la Slovaquie contre l’Azerbaïdjan (2-0).