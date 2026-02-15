Fabian Ruiz et Senny Mayulu encore trop courts pour Monaco ?

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Monaco en barrage aller de la Ligue des champions. Un match que ne devrait pas jouer Fabian Ruiz ni Senny Mayulu.

Le PSG va jouer sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l’AS Monaco lors des barrages. Les Parisiens se déplacent à Monaco mardi soir avant de recevoir – au Parc des Princes – les Monégasques le 25 février. Pour la manche aller sur la pelouse du stade Louis-II, Luis Enrique devra faire sans plusieurs joueurs. En effet, selon Le Parisien, Fabian Ruiz va devoir déclarer forfait. Touché au genou gauche contre le Sporting CP le 20 janvier dernier, le numéro 8 du PSG a repris les exercices individuels mais est encore trop court pour postuler à une place dans le groupe parisien.

Dembélé et Neves devraient tenir leur place

Après une gêne ressentie lors du Classico contre Marseille, Senny Mayulu avait dû déclarer forfait pour le déplacement du PSG à Rennes vendredi. Selon le quotidien francilien, le titi manquera aussi la manche aller contre Monaco. Il poursuit ses soins avant de pouvoir retrouver ses coéquipiers sur les pelouses du Campus de Poissy. Le Parisien indique que Joao Neves, touché à l’épaule contre Rennes, devrait bien pouvoir être dans le groupe de Luis Enrique pour le déplacement à Monaco, tout comme Ousmane Dembélé, qui a eu une petite gêne contre les Rennais. Cette dernière ne semble pas de nature à remettre en cause sa participation. Le numéro 10 du PSG pourra se tester une dernière fois sur la pelouse du stade Louis-II afin de jauger ses sensations, conclut Le Parisien.