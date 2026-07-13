Fabian Ruiz évoque sa relation avec ses coéquipiers français du PSG

Demain soir (21 heures, M6, beIN SPORTS 1), la France affronte l’Espagne en demi-finale de la Coupe du monde. Un match qui va concerner six joueurs du PSG. Fabian Ruiz a évoqué ses coéquipiers au PSG à la veille de ce choc.

Six joueurs du PSG sont encore en lice lors de la Coupe du monde. Et ils vont tous s’affronter demain soir lors de la demi-finale entre l’équipe de France et l’Espagne. Cinq du côté de la France (Hernandez, Zaïre-Emery, Barcola, Dembélé, Doué) et un du côté de l’Espagne (Ruiz). Dans une interview accordée à El Desmarque, le milieu de terrain espagnol a évoqué la relation qu’il entretient avec ses coéquipiers du PSG qu’il va affronter demain.

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« Je leur ai parlé, mais pas du match »

« Ce sont de très bons amis. Je leur ai parlé, mais pas du match. C’est vrai que nous discutons souvent — nous n’avons pas encore évoqué la rencontre — mais je suis sûr qu’il y aura quelques taquineries dans les heures qui précèdent le coup d’envoi. Nous savons quels grands joueurs ils sont et quelle équipe fantastique ils possèdent. J’ai pas mal de coéquipiers parisiens. La clé sera de commettre peu d’erreurs, car ils ont énormément de qualités — surtout en attaque — et de concrétiser nos occasions lorsque nous en aurons, lance le numéro 8 du PSG, avant d’expliquer qu’il aimerait être titulaire demain soir. Je ne vais pas vous mentir, on a tous envie de jouer, mais on sait que le plus important, c’est l’équipe et d’être prêts quand le sélectionneur a besoin de nous. Je pense que c’est la clé de ce groupe, et c’est ce qui explique notre série d’invincibilité. »