Fabian Ruiz évoque son absence des finalistes de The Best

Fabian Ruiz a été l’un des artisans de la saison 2024-2025 historique du PSG. L’international espagnol est revenu sur son absence de la liste des possibles vainqueurs du prix The Best.

Après des débuts compliqués sous le maillot du PSG, Fabian Ruiz a pris une nouvelle dimension depuis le début de l’année 2025 avec le club de la capitale, lui qui brillait avec l’Espagne mais qui n’arrivait pas à le retranscrire au PSG. L’ancien de Naples a finalement réussi à se montrer indispensable dans le onze des champions d’Europe, lui qui forme un trio très performant au milieu de terrain avec Vitinha et Joao Neves. Nommé au Ballon d’Or, Fabian Ruiz ne fait pas partie des finalistes pour le titre de meilleur joueur de l’année des FIFA The Best. Une absence qu’il a commentée.

« Les récompenses individuelles ne dépendent pas de moi, mais des votants. Je travaille dur pour être nominé, mais c’est déjà bon signe d’être nommé même si je ne reçois pas de votes. J’espère être nominé plus souvent, comme la saison dernière », lance le numéro 8 du PSG en conférence de presse avant d’évoquer la liberté que lui laissent Luis Enrique et Luis de la Fuente sur le terrain. « Luis Enrique et De la Fuente me laissent une grande liberté, et je me sens tout aussi à l’aise sur le terrain. C’est une chance d’avoir deux entraîneurs avec ces qualités. J’aime leurs deux styles. » Fabian Ruiz a enfin évoqué son souhait de finir sa carrière au Betis Séville, son club formateur. « Je ne le cache pas, je suis un supporter du Betis et j’aimerais y revenir un jour pour terminer ma carrière. Je ne sais pas quand. Espérons que ce soit le cas. »





