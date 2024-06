En difficulté au PSG la saison dernière et remplaçant lors de la première partie de saison, Fabian Ruiz revient de loin. Le milieu de terrain est revenu sur sa situation auprès de l’AFP.

C’était loin d’être gagné pour Fabian Ruiz au PSG. Après un exercice 22/23 délicat, où le milieu de terrain n’a pas du tout conquis le coeur des supporters parisiens, le défi était de taille pour l’Espagnol : s’imposer lors de la saison 23/24. Et cette saison a bien mal débuté pour lui sous les ordres de Luis Enrique, et pour cause : le trio Ugarte-WZE-Vitinha était en place et semblait marcher sur l’eau. Cependant, Fabian a su profiter de la baisse de régime de l’Uruguayen pour s’imposer dans le XI parisien et être un des hommes forts de la seconde partie de saison. Des performances qui lui ont permis d’être sélectionné avec la Roja pour l’Euro 2024. En marge de cette compétition, l’international espagnol est revenu sur différents sujets auprès de l’AFP, dont sa saison sous les couleurs Rouge & Bleu.

« J’ai terminé la saison avec de très bonne sensations »

« La vérité c’est que j’ai terminé la saison avec de très bonnes sensations. C’est vrai qu’au début, j’ai dû me battre pour gagner une place de titulaire, mais avec du travail, des efforts et des sacrifices, j’ai pu renverser la situation. Je suis très heureux et aussi reconnaissant pour toutes les opportunités qu’il (Luis Enrique) m’a données cette année et pour toutes les minutes que j’ai jouées. Avec la sélection, c’est vrai que nous avons de très jeunes joueurs, mais aussi des joueurs expérimentés. Donc nous avons un bon mélange. L’équipe fonctionne bien, et je crois que l’on a démontré lors des qualifications et des matchs amicaux que nous pouvions rivaliser avec n’importe quelle équipe. Ce sont deux entraîneurs (Enrique et de la Fuente) très similaires, qui aiment avoir la possession du ballon, qui aiment presser haut sur le terrain, mais je pense que Luis de la Fuente a une nuance différente, il aime qu’on centre, pour finir rapidement, et Luis Enrique est dans un jeu plus lent, de patience, de calme. »

Concernant l’équipe de France où plusieurs de ses coéquipiers au PSG évoluent (Bradley Barcola, Randal Kolo Muani, Warren Zaire-Emery et Ousmane Dembélé) Fabian Ruiz l’a qualifiée de « grande équipe, avec de grandes individualités. »