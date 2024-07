Appelé avec l’Espagne pour disputer l’Euro, Fabian Ruiz est l’un des hommes forts de la Roja depuis le début de la compétition. Et avant le choc face à la France, le milieu du PSG s’est confié.

Après être devenu un titulaire important dans le onze de Luis Enrique en 2024, Fabian Ruiz a été récompensé de sa montée en puissance avec une convocation à l’Euro. Alors que sa place de titulaire n’était pas encore acquise, le milieu du PSG a réussi à convaincre son sélectionneur, Luis de la Fuente, d’en faire un homme de base de son entrejeu. Et depuis le début de la compétition, le joueur de 28 ans brille avec deux buts et deux passes décisives. Avant la demi-finale face à l’équipe de France (mardi à 21h), Fabian Ruiz a été interrogé par le quotidien Le Parisien. L’occasion pour l’international espagnol d’évoque cette affiche face aux Bleus mais également son avenir au PSG. Extraits choisis.

Qui a le plus à craindre de l’autre dans ce match Espagne / France ?

« Personne n’a à avoir peur de l’autre. Mais les deux sélections ont, je pense, beaucoup de respect l’une pour l’autre. Quand on arrive à ce stade de la compétition, les équipes se tiennent à tellement peu de choses que la moindre erreur peut tout changer. Il faudra en commettre le moins possible. Chez nous, tout le monde connaît très bien la France, leurs grandes individualités, mais aussi tous les autres joueurs. On sait que c’est le genre de match qui va nous imposer d’être hyper concentrés. On va essayer de mettre en place notre football. »

A-t-il discuté de cette demi-finale avec ses coéquipiers du PSG ?

« J’ai parlé avec Ous’ (Ousmane Dembélé) vendredi pour le féliciter de son trophée d’homme du match contre le Portugal. On s’est donnés rendez-vous mardi en se souhaitant le meilleur. On se parlera encore avant le match, c’est sûr. Je lui souhaite tout le bonheur du monde… mais pas mardi soir (rires). Pour le moment, on ne s’est pas chambré. Peut-être qu’on le fera au stade. »

Que répond-il à ceux qui disent qu’il est meilleur avec l’Espagne qu’avec PSG ?

« Je ne lis pas trop les critiques. Je donne toujours le maximum, que ce soit avec Paris ou en sélection. Après, si certains me préfèrent en équipe nationale qu’en club, je n’ai pas grand-chose à leur dire. L’essentiel est de tout donner pour mes équipes. Pour le moment tout se passe bien. Je trouve que la manière de jouer au PSG et en Espagne se ressemble beaucoup, avec des entraîneurs espagnols. Les deux adorent avoir la possession, il y a de vraies similitudes. »

Luis Enrique ne l’avait pas convoqué au Mondial 2022, cela a-t-il nui à sa relation avec lui ?

« Non seulement je ne lui en veux pas, mais je n’ai jamais eu aucun problème avec lui. Tout ce qui s’est dit là-dessus a toujours été faux. C’est lui qui m’a fait débuter en sélection. À Paris, on n’a jamais eu aucun problème non plus. Au contraire, tout se passe très bien, il m’a beaucoup fait jouer. Je suis très content de l’avoir comme entraîneur. »

Comment vit-il les critiques subies au PSG ?

« Je ne suis pas du genre à donner beaucoup d’importance aux critiques. J’essaie de laisser les commentaires de côté pour rester focus. Lors de mes premiers mois à Paris, il a fallu que je m’adapte au nouvel environnement. Aujourd’hui, je suis très content de mon rendement avec le PSG, même si on peut toujours mieux faire. »

Va-t-il rester au PSG la saison prochaine ?

« Vous voulez que je m’en aille ? (rires). Je sais que mon nom ressort à chaque mercato, mais je suis bien à Paris, il me reste trois ans de contrat et j’ai encore beaucoup d’objectifs à atteindre avec le PSG. »