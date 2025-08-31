Fabian Ruiz : « Le PSG, c’est devenu ma deuxième famille »

Devenu un joueur essentiel du onze de Luis Enrique, le milieu du PSG, Fabian Ruiz, a des ambitions élevés pour cette saison 2025-2026.

Après des débuts compliqués au PSG, Fabian Ruiz a pris une nouvelle dimension chez les Rouge & Bleu. Transformé depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc parisien, le milieu de 29 ans est devenu une pièce essentielle du onze parisien. Dans un entretien accordé à l’émission de TF1, « Téléfoot », l’international espagnol est revenu sur la saison historique des Rouge & Bleu avant d’évoquer ses ambitions pour ce nouvel exercice.

La victoire en Ligue des champions

« Nous pensons encore à cette victoire, c’est historique ce que nous avons fait à Munich. Ce sont des souvenirs merveilleux. À titre personnel, je pense que c’est l’un des meilleurs moments de ma carrière, en étant en plus nommé au Ballon d’Or pour la première fois. Cela signifie que j’ai fait du très bon travail. »

Le Ballon d’Or, un rêve d’enfant ?

« Le Ballon d’Or n’était pas quelque chose dont je rêvais, ça récompense un effort de chaque joueur, de chaque entraînement, de chaque match. C’est un travail de longue haleine. »

L’objectif de la saison après avoir remporté la C1

« Je pense que la difficulté n’est pas de gagner. C’est difficile, bien sûr, mais le plus compliqué est de remporter à nouveau des titres, de revenir à 100 % et d’écrire à nouveau l’histoire. On va essayer de réaliser la même saison que l’année dernière, de lutter pour tous les titres. Nous savons que ce sera un grand défi mais je pense que nous sommes prêts. »

Ses performances de la saison passée

« C’est vrai que la saison dernière, j’ai réalisé la meilleure saison de toute ma carrière. Je pense aussi que c’est grâce au coach, Luis Enrique. Il aime que ses milieux de terrain se projettent beaucoup dans la surface, qu’ils tentent leur chance de l’extérieur. Il aime que je sois près de la surface pour marquer, il m’incite beaucoup à arriver lancé, et c’est une facette de jeu qu’il nous a toujours inculquée depuis qu’il est arrivé. C’est pour cela que j’ai marqué autant de buts et délivré autant de passes décisives. Ce sont de bons chiffres que j’essayerai d’améliorer cette année. »

La présence des membres du PSG pendant son mariage cet été

« Oui, il y avait Arnau (Tenas), Ousmane (Dembélé), Hakimi, le président (Nasser Al-Khelaïfi), Luis Campos. Ils étaient là, même si c’était pendant leurs vacances, car c’était un jour spécial pour moi. Le PSG, c’est devenu ma deuxième famille. On passe beaucoup de temps ensemble, tous les jours, toute l’année. La vérité, c’est que partager des moments avec eux, c’est incroyable. »

Ce qu’on peut lui souhaiter pour la suite de sa carrière

« J’ai pratiquement remporté tous les titres en club. Comme rêve, j’aimerais remporter la Coupe du monde l’année prochaine, ce serait magnifique, un rêve pour moi. »