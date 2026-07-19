Fabian Ruiz, le talisman de la sélection espagnole

Ce dimanche soir (21 heures, M6, beIN SPORTS 1), l’Espagne affronte l’Argentine en finale de la Coupe du monde. Pour tenter de remporter le Mondial, la Roja pourra compter sur son porte-bonheur, Fabian Ruiz.

Le PSG est représenté par un joueur lors de la finale de la Coupe du monde. En effet, Fabian Ruiz va tenter de remporter le Mondial avec l’Espagne ce soir contre l’Argentine. Après avoir été titulaire lors de la première rencontre de la phase de poules contre le Cap-Vert (0-0), le milieu de terrain avait perdu sa place avant de retrouver le onze lors du quart de finale contre la Belgique, match durant lequel il avait marqué. Ce dimanche soir, il devrait être titulaire dans l’entrejeu de la Roja.

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Il pourrait entrer dans un cercle très fermé en cas de victoire

Et lorsqu’il joue avec la sélection espagnole, le numéro 8 du PSG ne perd pas. Contre les Argentins, Fabian Ruiz devrait disputer son 50e match avec l’Espagne. En 49 rencontres, il en a remporté 35 et a concédé 14 nuls. Il a bien perdu lors de la finale de la Ligue des nations 2025 contre le Portugal (2-2, 5 t.a.b. à 3). Mais une victoire ou une défaite lors d’une séance de tirs au but est considérée comme un nul dans les statistiques. L’Equipe explique que Fabian Ruiz est actuellement à égalité avec le Brésilien Garrincha, qui avait connu la défaite pour sa 50e et dernière sélection avec la Seleçao. Le quotidien sportif indique aussi que le milieu de terrain du PSG pourrait entrer dans un cercle très fermé en cas de victoire lors de cette finale. Il deviendra en effet le cinquième joueur du XXIe siècle à remporter dans la même saison la Ligue des champions et la Coupe du monde après Roberto Carlos (2002), Sami Khedira (2014), Raphaël Varane (2018) et Julian Alvarez (2022-2023). Son nom a pourtant très peu de chances de figurer sur le podium du Ballon d’Or au milieu des mégastars qui ont agité ce Mondial, conclut L’Equipe.