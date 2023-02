Le PSG commence son mois de février intense. Et avant les grosses affiches dans les jours à venir, le club de la capitale devra faire le job à Montpellier ce mercredi soir.

Pour le compte de la 21e journée de Ligue 1, le PSG se rend sur la pelouse du Montpellier Hérault (21h sur Canal Plus Sport 360). Avec un rythme de 4 points lors des 4 derniers matches et deux défaites d’affilée à l’extérieur, le club parisien et Christophe Galtier veulent repartir sur une série positive afin de préparer au mieux les échéances à venir. Et cela commence par ce déplacement sur la pelouse du MHSC.

La feuille de match

21e journée de Ligue 1 – Stade : Stade de la Mosson – Horaire : 21h – Diffuseur : Canal Plus Sport 360 – Arbitre : Jérémie Pignard — Assistants : Bastien Courbet et Alexandre Coniglio – Quatrième arbitre : Ali Djedid – VAR : Wilfried Bien et Elodie Coppola

XI de Montpellier : Lecomte – Sacko, Kouyaté, Jullien, Estève, Maouassa – Savanier (c), Chotard, Leroy – Germain, Mavididi. Banc : Kamara, Tchato, Halhal, Sakho, Ferri, Fayad, Gueguin, Nordin, Faye.

: Lecomte – Sacko, Kouyaté, Jullien, Estève, Maouassa – Savanier (c), Chotard, Leroy – Germain, Mavididi. XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Nuno Mendes – Ruiz, Danilo, Vitinha – Soler – Messi, Mbappé. Banc : Rico, Pembélé, Bernat, Bitshiabu, Sanches, Zaïre-Emery, Gharbi, Housni, Ekitike.

Fil de match