Fabian Ruiz : « Luis Enrique arrive à faire ressortir le meilleur de chaque joueur »

Devenu un élément incontournable du onze du PSG, Fabian Ruiz a su écouter les conseils de Luis Enrique pour atteindre son niveau actuel.

Aux côtés de João Neves et Vitinha, Fabian Ruiz est le troisième homme indispensable du milieu de terrain de Luis Enrique. Devenu un élément essentiel du onze parisien, l’international espagnol a pris une nouvelle dimension depuis l’arrivée de son compatriote sur le banc du PSG. Dans un entretien accordé à So Foot, le numéro 8 parisien a loué les qualités de l’entraîneur parisien. Il a également été questionné sur sa forme du moment, ses axes d’amélioration et ses coéquipiers de l’entrejeu. Extraits choisis.

Sa forme du moment

« Je traverse l’un des meilleurs moments de ma carrière, c’est évident. Je suis très heureux de la manière dont les choses se passent pour moi. Avec Paris, nous avons remporté presque tous les titres possibles, c’est incroyable. Le club a beaucoup grandi ces dernières années. »

Sa première saison difficile au PSG

« La première saison sous Galtier, n’a pas été très bonne sur le plan personnel comme le plan collectif. J’ai eu un peu de mal à m’adapter au club, à la ville, et à la Ligue 1. J’ai fini par jouer presque tous les matchs, mais au début, j’ai rencontré certaines difficultés. Avec l’arrivée de Luis Enrique, tout est allé mieux. On se connaissait déjà grâce à la sélection, je savais comment il aimait jouer, et je correspondais bien à son style de jeu. Avoir le ballon me fait du bien. »

L’importance de Luis Enrique

« Il m’a beaucoup appris. Il passe 24 heures sur 24 à penser comme un entraîneur, mais avec lui, ça va bien au-delà du football. Malgré toutes les circonstances personnelles qu’il a dû affronter, il arrive à tirer le côté positif de tout. C’est une leçon de vie fantastique. Il te fait donner de la valeur à ceux qui en méritent vraiment. Pour nous qui vivons dans une bulle, c’est important d’avoir un entraîneur comme lui. Il ne parle pas souvent individuellement avec chacun d’entre nous, mais je me souviens d’une discussion où il m’a montré certaines de mes actions, avec des corrections. Il a essayé de me transmettre ce qu’il attendait de moi. Il m’a dit que si je faisais ce qu’il me demandait, j’allais jouer, qu’il était content de m’avoir dans le vestiaire. Il m’a assuré que j’allais être important. Il arrive à faire ressortir le meilleur de chaque joueur, l’exploiter au maximum. Il ne laisse personne se relâcher, peu importe de qui il s’agit, son âge ou sa position. C’est quelque chose qu’il sait faire comme personne, et ça paye. »

La finale de Ligue des champions

« Est-ce qu’on se sentait favori? Pas du tout. On savait qu’on avait des chances de gagner si on faisait notre travail, si on restait fidèles à ce qui nous avait amenés jusqu’à Munich, mais l’Inter est aussi une équipe fantastique, qui venait d’éliminer le Barça en demi-finale. On savait qu’ils défendaient bien, qu’ils avaient de l’expérience, qu’ils étaient dangereux en contre et qu’ils possédaient des attaquants capables de marquer à tout moment. Honnêtement, jamais on n’aurait imaginé gagner 5-0. On voulait juste réaliser quelque chose d’historique, et le match a été parfait du début à la fin. »

Ses axes d’amélioration

« Le jeu de tête. Je ne me distingue pas non plus particulièrement dans les tâches défensives, notamment dans les récupérations de balle, mais j’essaie d’améliorer cette facette de mon jeu. Ça fait partie de ce que je travaille le plus au quotidien. »

Ses coéquipiers João Neves et Vitinha

« Ils sont très jeunes, mais ça ne se voit pas. On dirait qu’ils jouent à ce niveau depuis vingt ans. Ils ne se fatiguent jamais de courir, de presser, de se déplacer constamment. Quand tu dois les prendre au marquage, ils sont vraiment pénibles. (…) Viti et João ne connaissent pas la peur. Ce sont des joueurs complets, avec une belle frappe. Ils vont apporter beaucoup de choses au PSG. Leur carrière ne fait que commencer, ils vont encore progresser. »

Ousmane Dembélé

« Je l’avais beaucoup vu au Barça, je savais déjà que c’était un grand joueur. En Catalogne, les blessures ne l’ont pas beaucoup aidé. Il a tout pour lui : les deux pieds, la vitesse. Quand il est arrivé à Paris, il m’a beaucoup surpris. Ce n’est pas la même chose de le voir à la télé et de le côtoyer de près tous les jours à l’entraînement. C’est aussi un super type humainement, j’ai une très bonne relation avec lui. »

Le départ de Mbappé

« Luis Enrique nous a mis dans la tête que même avec ce départ, on formerait une équipe aussi bonne, voire meilleure que l’année précédente. Il nous a dit qu’on allait tous tirer dans le même sens et réussir a marquer collectivement tous les buts que mettait Mbappé. Et au final, c’est qu’il s’est passé, on s’est réparti cette tâche entre nous tous. La preuve, c’est que la saison passée, plusieurs joueurs ont dépassé leurs records personnels en terme de buts et de passes décisives. Je pense que ce PSG a plusieurs stars, de grand talent, de tout premier niveau international. La preuve, c’est que neuf d’entre nous ont été nominés pour le Ballon d’Or ! »