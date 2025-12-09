Fabian Ruiz : « Ma prolongation de contrat ? Ce n’est pas un sujet qui me préoccupe »

A l’occasion de la sixième journée de Ligue des Champions, le PSG affronte l’Athletic Bilbao ce mercredi soir. A la veille de la rencontre, Fabian Ruiz a précédé Luis Enrique en conférence de presse d’avant-match.

Le match à San Mamés et l’année 2025 (PSG TV)

« Nous savons que la Ligue des champions est une compétition magnifique. On sait que ce sera difficile ici à San Mamés. 2025 a été une année incroyable, pas seulement pour moi, mais aussi pour le club par rapport à ce qu’on a accompli. On veut bien terminer ».

La fin de contrat en 2027, une prolongation ?

« Je termine mon contrat en 2027. Je suis très content d’être au PSG. C’est ma 4e saison, je suis très content. Ce n’est pas un sujet qui me préoccupe. Je pense au match de demain ».

Sa forme actuelle, et sa place à côté de Vitinha et Joao Neves

« Il n’y a pas que Vitinha et Joao Neves, tout le monde est en forme. J’ai eu une blessure à l’adducteur, j’ai mis du temps à revenir. Mais je me sens bien. J’espère être au top ».

A propos de San Mamés

« J’ai joué ici avec le Betis. C’est l’un des plus beaux stades d’Espagne. Les supporters encouragent sans relâche les joueurs. On sait que ce sera un match difficile, les trois points seront importants. Il faut aller sur le terrain avec l’état d’esprit habituel ».

Son entente avec Joao Neves et Vitinha

« J’ai eu la chance de jouer avec de grands professionnels. Je ne saurais pas dire si c’est le meilleur milieu du monde, mais nous avons de grands joueurs. Mais d’autres joueurs peuvent jouer au milieu. C’est quelque chose de positif. L’année dernière était très bien, c’est un bon début ».

Sur l’Athletic Bilbao

« Pour eux, ces matchs sont importants car ils doivent gagner. J’ai souvent vu jouer cette équipe. Je partage le vestiaire avec certains en sélection. Le stade est génial, l’équipe est de grande qualité. Il faudra avoir un état d’esprit fort, on a la possibilité de gagner. Il faut prendre les trois points pour rester en haut du classement. Tout le monde connaît l’effectif, ils ont des joueurs rapides en 1 contre 1, ils sont agressifs ».

Le rôle de Vitinha en dehors du terrain

« Il est très bon sur le terrain mais aussi en dehors. C’est un mec exceptionnel. Il a un avenir brillant. Il aime discuter et s’intégrer. Il est toujours prêt pour aider l’équipe ».