Fabian Ruiz : « Maintenant, il faut poursuivre le travail »

Après une prestation héroïque sur la pelouse du Bayern Munich (1-1), le PSG va disputer sa deuxième finale de Ligue des champions consécutive.

Le PSG entre dans l’histoire du football français. Un an après sa victoire en finale de la Ligue des champions, le club parisien pourra défendre son titre le 30 mai prochain face à Arsenal, à Budapest. Après un match aller fou (5-4), les Rouge & Bleu ont livré une grosse performance défensive sur la pelouse du Bayern Munich (1-1) pour valider leur qualification.

« On a fait un grand match contre une équipe très difficile, de très haut niveau »

Titulaire dans l’entrejeu, Fabian Ruiz a rapidement dissipé tous les doutes autour de sa titularisation. Intelligent dans son placement et combatif, l’Espagnol a notamment été à l’origine de l’ouverture du score d’Ousmane Dembélé. Après le match, le milieu de 30 ans a exprimé sa joie après cette nouvelle finale de C1, dans des propos accordés au micro de PSG TV : « On est très content. On a fait un grand match contre une équipe très difficile, de très haut niveau. Faire un grand match ici, en jouant comme nous avons joué, ce n’est pas facile. Nous sommes très contents : moi, toute l’équipe, tout le staff, tout le monde… On doit continuer, récupérer parce que ça a été un match difficile. On est content ! Merci aux supporters pour tout ce qu’ils font pour nous, c’est incroyable. Venir ici, dans le stade du Bayern et chanter pendant 90 minutes, c’est pas facile. Merci beaucoup, il reste un match pour devenir champion d’Europe une deuxième fois. Maintenant, il faut poursuivre le travail. Ce ne sera pas facile mais on doit continuer, travailler et récupérer. »