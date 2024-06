Performant lors des deux matches avec l’Espagne à l’Euro 2024, Fabian Ruiz ne ferme pas la porte à une arrivée en Premier League plus tard dans sa carrière.

Devenu un titulaire important du onze du PSG en cette année 2024, Fabian Ruiz a aussi pris une autre dimension avec l’Espagne. Le numéro 8 a été très performant lors des victoires face à Croatie (3-0) et l’Italie (1-0). Dans un entretien accordé à la Cadena SER, le milieu de 28 ans a été questionné sur une possible arrivée en Premier League dans sa carrière après avoir connu LaLiga, la Serie A et la Ligue 1. Il est aussi revenu sur les performances de l’Espagne dans ce championnat d’Europe.

À lire aussi : Euro 2024 – Fabian Ruiz et Gigio Donnarumma salués par la presse

Est-il intéressé par une arrivée en Premier League ?

« En football, on ne sait jamais. C’est l’un des meilleurs championnats du monde. Mais j’ai encore trois ans de contrat avec le PSG et je suis très heureux au PSG. Mais dans le football, on ne sait jamais ce qui se passera à l’avenir. »

Ses performances à l’Euro

« J’ai l’impression de bien faire, mais je n’y pense pas trop. Chaque fois que j’entre sur le terrain et que je porte le maillot de l’Espagne, j’essaie de faire de mon mieux. Je suis heureux que les choses se passent bien et cela ne fait que commencer, il faut continuer. »

Sa relation avec son sélectionneur, Luis de la Fuentes

« Depuis les équipes de jeunes, il m’a fait confiance. Je lui en suis très reconnaissant. C’est un entraîneur qui exige beaucoup de vous, mais qui vous donne beaucoup de liberté, ce qui vous permet de vous relâcher sur le terrain. Avant le match, il me dit de me laisser aller, d’être calme et de jouer comme je sais le faire. »

Être au centre de l’attention après ses performances

« Ceux qui me connaissent savent que je n’aime pas être au centre de l’attention. Parler au micro me pose problème. Je ne me sens pas très à l’aise ici, mais on aime aussi que l’on parle bien de soi, car cela signifie que l’on fait bien les choses. »

Des difficultés à trouver le sommeil après la victoire face à l’Italie

« Après les matches, j’ai du mal à dormir et après le match contre l’Italie, j’étais épuisé, mais je n’ai pas beaucoup dormi. Mais si Dieu le veut, je ne pourrai pas dormir longtemps, ce qui sera un bon signe. »

Quelles sélections craint-il ?

« Je n’ai pas peur. Il y a de grandes équipes, de très bonnes équipes et ce sera certainement difficile. Mais nous n’avons pas peur, nous avons confiance en nous, nous connaissons notre potentiel et quel que soit l’adversaire, nous ferons ce que nous savons faire et nous essaierons de gagner. »