Fabian Ruiz pas inquiet par son déclassement avec l’Espagne

Titulaire indiscutable avec l’Espagne depuis deux ans, Fabian Ruiz est devenu remplaçant lors de cette Coupe du monde 2026. Mais pas de quoi inquiéter le milieu parisien.

Après avoir brillé avec l’Espagne lors de l’Euro 2024, Fabian Ruiz espérait poursuivre sur cette lancée à la Coupe du monde 2026. Blessé au genou pendant une grande partie de la seconde moitié de la saison, le milieu du PSG n’est pas arrivé dans les meilleures dispositions physiques pour disputer son premier Mondial.

« Ce n’est pas important de savoir qui joue »

Titulaire lors du match nul face au Cap-Vert (0-0) pour l’entrée en lice de la Roja, l’ancien du Betis fait partie des changements opérés par le sélectionneur Luis de la Fuente pour la suite de la compétition. Le joueur de 30 ans a ainsi perdu sa place de titulaire lors des rencontres face à l’Arabie saoudite (20 minutes), l’Uruguay (30 minutes), l’Autriche (1 minute) et le Portugal (5 minutes), rappelle L’Équipe. Mais pas de quoi frustrer le numéro 8 des Rouge & Bleu, comme il l’a expliqué il y a quelques jours dans un entretien au Guardian : « Ce n’est pas important de savoir qui joue, l’important c’est que nous nous soutenions les uns les autres. »

Non convoqué par… Luis Enrique pour la Coupe du monde 2022, Fabian Ruiz n’est pas arrivé dans la meilleure des formes pour ce Mondial 2026 en raison d’une blessure persistante au genou pendant plusieurs mois. « Au début, il y a eu un peu d’incertitude car on ne savait pas quelle était la blessure. Cela paraissait juste un coup, on n’a compris la gravité qu’après. Le pire est qu’il n’y avait pas de délai précis pour un retour. J’arrivais à la maison frustré, avec des douleurs au quotidien. J’avais mal même en montant les escaliers », expliquait-il dans une interview à l’agence EFE. « C’était dur pour les gens qui vivaient avec moi mais en même temps, ils m’ont donné de la force. Une fois que j’ai vu la lumière au bout du tunnel, tout était plus tranquille. » Mais à l’image de Mikel Merino, remplaçant et buteur face au Portugal (1-0), le milieu espagnol sait qu’il peut endosser le rôle de héros en sortie de banc. De son côté, le sélectionneur Luis de la Fuente a expliqué l’importance de Fabian Ruiz dans son groupe : « J’ai une relation très proche avec Fabian, avec une confiance mutuelle depuis de nombreuses années. Et il continue d’être aussi important, qu’il démarre les matches ou pas. Lui et d’autres joueurs, comme Mikel Merino ou Dani Olmo si c’était Merino qui jouait. La chance que nous avons, c’est d’avoir un effectif de joueurs exceptionnels et qui sont conscients que dans notre victoire à l’Euro (2024), les joueurs sortis du banc ont eu une grande importance. Les matches se décident dans les dernières minutes, et avoir des joueurs du profil de Fabian, Merino, Zubimendi (0 minute jusqu’ici) donne une tranquillité, une garantie à l’entraîneur. »