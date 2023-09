Fabian Ruiz répond aux choix de Luis Enrique

Avant de revenir dans la capitale après la trêve internationale, Fabian Ruiz revient sur les décisions de Luis Enrique, son rôle au Paris Saint-Germain et le départ de Sergio Ramos.

Sa relation avec Luis Enrique

Si tout se passe bien pour Fabian Ruiz en sélection, ce n’est pas vraiment la joie à Paris. Alors qu’il cire le banc du Parc des Princes, le joueur de 27 ans est revenu sur sa relation houleuse avec Luis Enrique et son retour en sélection, dans des propos rapportés par Marca : « Je ne sais pas pourquoi il ne m’appelait pas, ce sont ses décisions. Nous avions de très bons joueurs et il a décidé de cette façon. L’opportunité ne s’est pas présentée et maintenant avec De la Fuente, je suis heureux. »

« Les entraîneurs ont pris des décisions, je les ai respectés, et la vérité est que je ne réfléchis pas beaucoup à ce qu’il se passe et je préfère voir le côté positif des choses. C’est une fierté de venir représenter mon pays, maintenant je l’ai à nouveau et j’en suis très reconnaissant. »

Son rôle au PSG

L’ancien joueur du Napoli est aussi revenu sur son arrivée à Paris et ses nouveaux objectifs avec le PSG : « Quand je prends des décisions, j’essaie de les prendre pour mon propre bénéfice, bien sûr. Il est normal que ce soit difficile de changer d’équipe et de pays, mais j’essaie toujours de m’améliorer et de travailler pour faire de mieux en mieux. Mon idée est de travailler dur au PSG et je suis toujours content des décisions que j’ai prises. »

« Je travaille au jour le jour au PSG, c’est là que je passe le plus de temps. J’ai le soutien de l’entraîneur à Paris et ici, et même si je n’ai pas toutes les minutes que je veux, je travaille pour en faire plus. Nous sommes très heureux de construire, nous espérons que ce sera une belle saison. »

Une petite pensée pour Sergio Ramos

Si Fabian Ruiz est déterminé à retrouver une place majeure dans le groupe parisien, le milieu de terrain est revenu sur le départ de Sergio Ramos : « Je lui souhaite le meilleur, c’est un coéquipier et un ami. Il m’a donné beaucoup de choses. Quant à son retour ici (en sélection espagnole), je ne peux pas vous répondre, s’il vient, nous l’accueillerons à bras ouverts, mais cela dépend de l’entraîneur. »