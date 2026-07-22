Fabian Ruiz : « Si je suis en lice pour le Ballon d’Or, ce sera un honneur »

Vainqueur de la Coupe du monde avec l’Espagne, Fabian Ruiz a bouclé une saison 2025-2026 exceptionnelle. De quoi faire de lui un sérieux candidat au Ballon d’Or ?

Depuis quelques saisons, Fabian Ruiz ne cesse d’étoffer son armoire à trophées. En plus des deux Ligues des champions remportées avec le PSG, le milieu espagnol a tout raflé avec l’Espagne : la Coupe du monde 2026, l’Euro 2024 et la Ligue des Nations 2023. Un palmarès XXL pour le joueur de 30 ans.

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« J’espère pouvoir revenir un jour au Betis »

Après avoir célébré le titre de champion du monde à Madrid, Fabian Ruiz a été invité à Los Palacios y Villafranca, sa ville natale, où il a été mis à l’honneur par le maire. Devant les journalistes, le milieu du PSG a été questionné sur ses chances pour le Ballon d’Or, dans des propos rapportés par El Desmarque : « Franchement, qui ne voudrait pas gagner un Ballon d’Or ? Je suis content de ma saison. J’ai gagné la Ligue des champions et la Coupe du monde, je ne peux pas demander mieux. Si je suis en lice, ce sera un honneur », a déclaré le numéro 8 parisien avant d’être interrogé sur sa saison 2025-2026. « J’ai eu la chance de tout gagner. La Coupe du monde me manquait et, la vérité, c’est que j’ai pu conclure une année historique et je suis très heureux de tous les trophées que j’ai remportés. Le plus beau trophée, c’est l’affection de tous les gens. La façon dont toute la ville nous a accueillis. »

Concernant son avenir, le champion du monde a rappelé son désir de revenir dans son club formateur, le Real Betis, à l’avenir : « C’est vrai, je ne l’ai jamais caché. J’ai toujours dit que je voulais revenir. Ça se rapproche de jour en jour. Je suis supporter du Betis. J’espère pouvoir revenir un jour. » Mais en attendant, Fabian Ruiz va poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu, lui qui devrait prolonger son contrat de trois saisons supplémentaires.