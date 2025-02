Fabian Ruiz sur son arrivée au PSG : « J’ai eu du mal à m’adapter »

Fabian Ruiz a rejoint le PSG durant l’été 2022. L’international espagnol n’a pas caché que ses débuts dans la capitale française étaient très difficiles.

Fabian Ruiz est un joueur du PSG depuis presque trois ans. Ses premiers pas au sein du club de la capitale n’étaient pas les meilleurs, lui qui était un joueur de rotation. Avec l’arrivée de Luis Enrique, il a petit-à-petit retrouvé du temps de jeu, même s’il n’était pas forcément performant sur le terrain. Auteur d’un Euro de très bonne facture avec l’Espagne, il est beaucoup plus utilisé depuis le début de l’exercice et réalise de bonnes performances. Dans une interview accordée à la Movistar, dont l’intégralité sera diffusée demain soir, l’ancien de Naples est revenu sur ses débuts très compliqués à Paris.

« Je rentrais à la maison après l’entraînement en pleurant »

« J’ai eu du mal à m’adapter, surtout avec le climat. Je rentrais à la maison après l’entraînement en pleurant. Je n’étais pas heureux et je ne voulais plus aller à l’entraînement. » Le numéro 8 du PSG a ensuite encensé son entraîneur, Luis Enrique. « C’est un excellent entraîneur, il ne te laisse pas te relâcher une seconde. C’est quelque chose qu’on apprécie, car tu dois être concentré et t’améliorer tous les jours, pendant toute la saison. Il ne fait de favoritisme avec personne. »