Fabian Ruiz trop juste pour le Classico entre le PSG et l’OM ?

Dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit Marseille en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Un Classico auquel ne devrait pas participer Fabian Ruiz, touché au genou.

Le PSG va retrouver Marseille pour la troisième et dernière fois de la saison dimanche soir avec le Classico – au Parc des Princes – pour le compte de la 21e journée de Ligue 1. Avant cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seuls Quentin Ndjantou, Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia sont blessés, Achraf Hakimi est lui suspendu en raison de son carton rouge reçu contre Strasbourg.

Le principe de précaution devrait être choisi

En ce qui concerne le numéro 8 du PSG, touché au genou contre le Sporting, il est très incertain pour le Classico. Selon L’Equipe, le principe de précaution pourrait s’appliquer pour le milieu de terrain, qui n’a pas rejoué depuis sa contusion au genou gauche le 20 janvier dernier. La tendance, ce vendredi, était qu’il ne prenne pas part à ce choc face à l’OM, assure le quotidien sportif. Ce dernier explique que Khvicha Kvaratskhelia se remet toujours de son entorse de la cheville contre Newcastle.