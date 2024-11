Pour le compte de la 5e journée de C1, le PSG affronte le Bayern Munich ce mardi (21h sur Canal +). Un match on ne peut plus important pour l’avenir européen du club de la capitale. En marge de cette rencontre, Fabian Ruiz s’est confié à nos confrères allemands de BILD. Extraits choisis.

Qu’est ce qui vous vient à l’esprit quand vous pensez à l’Allemagne ?

« Il est inévitable de se souvenir de tout ce que j’ai vécu avec mon équipe nationale cet été. C’est pourquoi l’Allemagne sera toujours un endroit spécial pour moi. C’est une sensation formidable d’y retourner. J’ai vraiment hâte d’y être ».

Les éloges et l’estime au cours de l’Euro 2024

« Pendant le tournoi et après, on a beaucoup plus parlé de moi que d’habitude, c’est vrai. Cette chaleur fait du bien. Mais pour moi, ce n’est pas si important que je sois sous-estimé ou non. Je ne pense pas que ce soit le cas. Mais je pense juste faire de mon mieux pour aider mon équipe de toute façon. Si je peux le faire, j’en serai content. C’était la mentalité que nous avions dans l’équipe nationale espagnole lors des Championnats d’Europe. Et c’est aussi une raison importante de notre succès »

Un retour en Allemagne avec un nouveau PSG sans Messi, Neymar et Mbappé

« Nous avons une nouvelle force, et c’est la façon dont nous travaillons ensemble en équipe et l’esprit que nous avons dans l’équipe en conséquence. Désormais, tous les membres de l’équipe sont tout aussi importants. C’est un élément crucial de la philosophie de notre entraîneur Luis Enrique, dont les idées deviennent de plus en plus visibles ».

Le PSG qui s’appuie désormais sur la jeunesse. Bradley Barcola ou encore Joao Neves …

« Le PSG a amené beaucoup de nouveaux joueurs talentueux, pas seulement les deux mentionnés. Ils nous aident beaucoup : non seulement grâce à leurs grandes qualités footballistiques, mais aussi parce qu’ils ont apporté beaucoup de nouvelles faims dans notre équipe. Notre équipe est vraiment ravie de continuer à grandir et de créer quelque chose d’historique avec ce club ».

La Ligue des Champions reste un objectif ?

« Nous savons que nous devons continuer à grandir ensemble en tant qu’équipe et qu’il existe de nombreuses équipes fortes en Europe qui veulent tout gagner. Mais nous sommes convaincus que nous pouvons tout gagner. Alors pourquoi ne pas rêver de remporter la Ligue des Champions cette année ? Mais nous sommes conscients qu’il faut absolument battre le Bayern pour pouvoir continuer à rêver … ».

Ce match face au Bayern Munich, une finale ?

« C’est vrai. Pour nous, ce match est une finale ! Jusqu’à présent, nous n’avons pas obtenu en Ligue des champions les résultats que nous souhaitions et attendions de nous-mêmes. Pour passer à la phase à élimination directe, nous devons désormais gagner tous nos matchs restants en phase de championnat ».

A lire aussi – Harry Kane : « Nous voulons rendre le match le plus difficile en pressant jusqu’au gardien«

Le changements au Bayern Munich avec l’arrivée de Vincent Kompany

« Le Bayern avait déjà une grande équipe à l’époque. Maintenant, ils ont également réalisé de bonnes signatures. Nous savons que le Bayern va nous mettre beaucoup de pression et que l’ambiance dans les stades allemands est toujours spectaculaire. Ce sera très dur, mais ce sont exactement les matchs que nous aimons au PSG ».

Comment vaincre le Bayern Munich ?

« Tout d’abord, nous devons aborder le match comme nous le ferions dans une vraie finale. Il s’agit ensuite d’éviter les erreurs. Lorsque 22 joueurs aux qualités aussi exceptionnelles s’affrontent, chaque petite erreur est généralement punie immédiatement – à chaque phase du jeu. Nous devons donc garder les joueurs les plus dangereux du Bayern comme Kane et Musiala hors de notre surface de réparation et en même temps jouer notre propre jeu offensif au plus haut niveau possible ».

Les objectifs à long terme pour Fabian Ruiz

« Je n’aime pas me fixer des objectifs à long terme. Pour moi, il s’agit de jouer au plus haut niveau possible chaque jour. Ensuite, les titres et les trophées viendront naturellement. Mais ce n’est un secret pour personne, ce serait pour moi un rêve d’enfant absolu de remporter la Ligue des champions avec le PSG et la Coupe du monde avec l’Espagne ».