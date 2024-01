Fabio Capello donne sa préférence entre Mbappé et Haaland

Kylian Mbappe et Erling Haaland sont les deux têtes d’affiche du football mondial aujourd’hui. Dans ce contexte l’entraîneur italien renommé, Fabio Capello, a donné sa préférence entre l’attaquant du PSG et celui de Manchester City.

Dans le cadre d’une interview accordé à nos confrères espagnol de Marca, le sélectionneur de l’Angleterre entre 2007 et 2012 tranche entre Kylian Mbappé et Erling Haaland constamment liés au Real Madrid : « Mbappé n’est pas un avant-centre, il aime jouer davantage sur l’aile. Madrid a déjà Vinicius dans ce groupe, mais Mbappé est Mbappé ! Si Madrid envisage de le recruter, il doit se demander s’il a désormais un avant-centre. Et il ne l’a pas. Mais si vous regardez la qualité technique, qui est le meilleur footballeur, Mbappé est au-dessus de Haaland ». Cette déclaration souligne la conviction de l’ancien entraîneur de l’AC Milan selon laquelle le talent exceptionnel de Mbappé et sa qualité technique le positionnent comme le choix idéal pour le Real Madrid, malgré les considérations tactiques liées à la position sur le terrain.

