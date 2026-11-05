Fabregas : « J’ai oublié qu’on allait jouer le PSG car si j’y pense, je ne dors pas »

Le PSG domine l’Europe depuis maintenant deux ans. Adversaire du PSG lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, Cesc Fabregas, le coach de Côme a expliqué ne pas encore vouloir penser à ce match.

Double champion d’Europe en titre, le PSG vise le three-peat cette saison en Ligue des champions. Le club de la capitale a impressionné depuis le début de la saison avec deux récitals contre le Slovan Bratislava (6-1) et Villarreal (0-6) mais aussi deux très grosses prestations face à des prétendants à la victoire finale, Manchester City (2-4) et le FC Barcelone (4-2). En seulement quatre rencontres, le club de la capitale a inscrit pas moins de 20 buts et seulement encaissé cinq. Tous les adversaires que le club de la capitale affronte louangent l’équipe de Luis Enrique. Même ses futurs adversaires ne veulent pas penser à leur futur affrontement.

Il ne veut pas penser au match contre le PSG

Hier soir, Côme à humilié le RC Lens au Stade Bollaert (1-9). Le club italien recevra le PSG lors de la septième et avant dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions le mercredi 20 janvier prochain. Lors de cette rencontre, les deux équipes pourraient vouloir sécuriser leurs places dans le top 8 de la compétition. Au micro de Canal Plus après le récital de son équipe contre les Lensois, Cesc Fabregas a été questionné sur le futur affrontement contre le PSG. Et l’ancien milieu de terrain ne veut pas encore y penser. « Petit à petit, on doit créer notre situation. J’ai oublié qu’on allait jouer le PSG car si j’y pense, je ne dors pas.«