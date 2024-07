Les Féminines du PSG sont en reconstruction. Après le départ de Jocelyn Prêcheur, les dirigeants parisiens ont choisi Fabrice Abriel. Ce dernier a signé son contrat.

Malgré une bonne saison, avec la victoire en Coupe de France, une demi-finale de l’UEFA Women’s Champions League et une finale de D1 Arkema, les Féminines du PSG sont en reconstruction. Arrivé en cours de saison, Jocelyn Prêcheur n’a pas prolongé son contrat en tant qu’entraîneur. Il est parti libre. Pour le remplacer, le club de la capitale a pisté plusieurs noms et a jeté son dévolu sur Fabrice Abriel.

A voir aussi : Féminines – Sandy Baltimore rejoint officiellement Chelsea

Lié au PSG jusqu’en juin 2026

Entraîneur de Fleury, l’ancien milieu de terrain a réalisé une très belle saison avec le club francilien, terminant cinquième de D1 Arkema et finaliste de la Coupe de France. Depuis plusieurs jours, il est annoncé comme le futur coach des Féminines du PSG. Ce serait désormais chose faite. En effet, l’Equipe rapporte que Fabrice Abriel a signé son contrat d’entraîneur des Rouge & Bleu samedi matin. Il sera lié avec le PSG pour les deux prochaines années, soit jusqu’en juin 2026. Il tentera de faire mieux que Jocelyn Prêcheur et devra faire avec les départs de Sandy Baltimore, Tabitha Chawinga ou bien encore Constance Picaud. Il pourra compter sur les deux gros coups du mercato parisien, Mary Earps et Griedge Mbock et certainement avec d’autres recrues.