Fabrice Hawkins : « Après la Cdm, ça va partir dans tous les sens ! »

Présent aux USA pour la Coupe du monde, Fabrice Hawkins a révélé que tout le gratin est présent sur place et discute notamment du mercato. Quid du PSG ?

Depuis le 11 juin dernier, la Coupe du monde 2026 a ouvert ses portes. L’Équipe de France d’Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Bradley Barcola a d’ailleurs parfaitement démarré avec une victoire devant le Sénégal (3-1). Concernant l’ancien lyonnais, buteur contre les Lion de la Teranga,, il sera notamment intéressant d’observer son cas de près sur le mercato alors que de plus en plus de rumeurs l’envoient loin de Paris. Néanmoins, rien ne se jouera avant la fin de la compétition le concernant, comme beaucoup d’autres d’ailleurs.

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Selon Fabrice Hawkins, la Coupe du monde cache un très gros mercato

À ce sujet, Fabrice Hawkins, journaliste RMC, a notamment expliqué que de nombreux mouvements se préparent en parallèle du mondial. Car oui, les plus influents agents sont sur place, au même titre que les entourages de joueurs disputant la compétition organisée par les États-Unis, le Mexique et le Canada. : « C’est intéressant de rester à New York parce qu’il y a absolument toute la planète foot. Il y a beaucoup d’entourages, de familles de joueurs, d’agents et de dirigeants également. (…) Tout le réseau est ici et tout le monde vit à l’heure américaine. Pour le moment, c’est assez calme sur le mercato. Seul le Real Madrid a frappé fort sous l’impulsion de Florentino Pérez, a-t-il exposé pour RMC. Mais je peux vous garantir que lorsqu’on va arriver sur la fin de la Coupe du monde, ça va partir dans tous les sens. Et c’est en train de se préparer, en ce moment-même, à New York. »











Le tout est de savoir, est-ce que cela concernera le Paris Saint-Germain ? On rappelle que les pistes récemment sorties dans la presse parlent notamment de Maghnes Akliouche, d’Ayyoub Bouaddiou encore de Crysencio Summerville. Du côté des possibles départs, on parle de Lee Kang-In, Gonçalo Ramos ou Bradley Barcola. Uniquement des joueurs engagés dans le mondial donc…