Ancien milieu de terrain du PSG, Fabrice Pancrate s’est exprimé sur le duel tant attendu entre Paris et Dortmund pour l’ultime journée de Ligue des Champions.

À un petit peu plus de 24h du coup d’envoi de la grande rencontre entre le Paris Saint-Germain et le Borussia Dortmund, la tension commence à monter. Si les supporters sont déjà en ébullition, la rencontre est aussi attendue par les anciens joueurs de la capitale. Fabrice Pancrate s’est livré au micro de PSGTV sur ses attentes : « La chance qu’on a, c’est qu’on a encore notre destin entre nos mains. Ça ne vas pas être simple, c’est sûr. Là-bas, face au Mur Jaune, je pense que Dortmund voudra assoir sa première place pour les tirages qualificatifs, mais à la fois Paris aura la même ambition de finir premier. Ça va être un très gros matchs décisif, mais attention de ne pas trop en faire. À force de vouloir terminer premier absolument, tu t’exposes à certaines ouvertures, à un contre. Et si tu perds ce match là et que derrière ça gagne, t’es un peu marron. Après il y a des circonstances particulières mais je pense qu’il faut assurer le coup dans un premier temps, être confiant de notre force, qu’on termine premier ou deuxième, l’essentiel c’est de se qualifier. D’un point de vue offensif, je pense qu’on est plus fort qu’eux, on est plus complet qu’eux. »

« Être tueur devant le but »

Ancien milieu de terrain du PSG entre 2004 et 2009, Fabrice Pancrate a clairement affiché ses espoirs sur l’attaque parisienne : « Quoi qu’il arrive, Barcola c’est un très bon joueur, je pense qu’il peut remplir ce rôle là. Kolo Muani aussi, il a fait des misères en Allemagne. On n’a plus besoin de présenter Kylian Mbappé. On a aussi un milieu qui est assez fort en qualités et qui est assez fourni sur l’agressivité. Nos armes elles sont simples, il faut jouer sur la vitesse de nos attaquants et être surtout décisif, réaliste et tueur devant le but. »