Cet été, le PSG risque de beaucoup bouger. Luis Campos, qui a été officialisé la semaine dernière en tant que conseiller sportif du club, souhaiterait faire du ménage dans l’effectif avec un certain nombre de départs et d’arrivées. Le Portugais (57 ans) aimerait faire venir un défenseur central de haut niveau, et la priorité se nomme Milan Skriniar. Le Slovaque, qui joue depuis cinq ans à l’Inter, est encore sous contrat avec les Interistes jusqu’en juin 2023 et est dans le viseur du Paris Saint-Germain… mais l’opération ne s’annonce pas si simple que ça.

L’Inter a répondu « absolument pas » à une offre de 50 millions d’euros

Alors que le PSG a proposé près de 50 millions d’euros pour le défenseur central slovaque… qui aura été refusé d’un revers de main par l’Inter, même si les négociations vont se poursuivre dans les prochains jours. Le journaliste Fabrizio Romano, pour le média fcinter1908, fait un point sur les dernières tractations et estime que ce dossier reviendra rapidement sur la table de Luis Campos.

« Il est douloureux pour l’Inter de devoir négocier pour Skriniar, car c’est un joueur qui est aimé pas seulement par les fans, mais aussi au sein du club. Tout le monde reconnaît ses valeurs. Jusqu’à présent, l’offre du PSG était de 50 millions d’euros, et à Milan on a répondu ‘absolument pas’, car le club Nerazzurri part de 80 millions d’euros pour son joueur. Il est certain que les clubs se parlent encore, au PSG il y a de longs délais dans tout. Il y a une révolution totale là-bas, mais Skriniar sera l’un des sujets que Campos abordera dans les prochains jours ».