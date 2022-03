Fabrizio Romano revient sur l’intérêt de LA Galaxy pour Sergio Ramos

Alors que son arrivée cet été suscitait beaucoup d’attente, l’histoire entre Sergio Ramos et le PSG ne s’écrit pas comme prévu. Barré par une succession de blessures, le défenseur espagnol n’a toujours pas joué le moindre match en Ligue des Champions sous ses nouvelles couleurs. Difficile donc pour le numéro 4 parisien de s’inscrire dans la dynamique d’un groupe avec lequel il n’a évolué qu’à 5 reprises… Dans l’impasse cette saison, Ramos pourrait selon Santi Aouna – journaliste chez Foot Mercato – se tourner vers un nouveau défi dès cet été en répondant aux intérêts de Los Angeles Galaxy. Une situation compliquée sur laquelle est revenu Fabrizio Ramano sur sa chaîne YouTube.

« Leonardo donne encore du temps à Ramos jusqu’à la fin de la saison pour qu’il montre ses compétences au PSG. Voila le ressenti de la direction parisienne, ils veulent protéger Ramos, ils savent bien sûr que ces 6 premiers mois avec lui n’ont pas été bons. Ce n’est clairement pas ce qu’ils espéraient. Mais en même temps, ils savent que dans cette partie finale de la saison, il pourra être important de voir l’impact que peut avoir Sergio Ramos sur l’équipe ne serait-ce que le temps d’un match en quart de finale ou en demi finale par exemple si le PSG se qualifie. […] On a eu des rumeurs du côté de Los Angeles Galaxy ces derniers jours mais pour le moment, il n’y a pas de négociations. Il n’y aura pas de dénouement en mars ou en avril. Une décision finale sera prise à la fin de la saison entre Ramos et le PSG pour définir s’ils veulent continuer ensemble ou non. Car c’est une sérieuse possibilité, il pourrait quitter le PSG.«