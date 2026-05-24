Fair-play financier – Le PSG a fortement réduit ses pertes

Depuis trois ans, le PSG a parfaitement rempli sa part du contrat en réduisant drastiquement ses pertes afin de rentrer dans les clous du fair-play financier.

Si le PSG brille sur le plan sportif depuis l’arrivée de Luis Enrique sur le banc, le club parisien est également exemplaire sur le plan économique. En septembre 2022, l’UEFA avait décidé d’épingler les Rouge & Bleu en raison d’un déficit trop important. Ainsi, l’instance européenne avait infligé une amende de 65M€, dont 55M€ avec sursis. Le club de la capitale était aussi dans l’obligation de signer un « accord négocié » pour atteindre un déficit n’excédant pas les 60M€ sur les trois saisons à venir, sous peine de se voir infliger d’autres sanctions.

Une baisse de 60 %

Et le PSG a très bien travaillé pour résoudre ce problème. En effet, sur les trois dernières années, le champion de France a drastiquement réduit ses pertes, comme le rapporte L’Equipe. « Selon les rapports de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion), elles étaient de 109,8 millions d’euros en 2022-2023, de 60,3 millions d’euros en 2023-2024 et de 40,1 millions d’euros en 2024-2025. » Soit une baisse des pertes de 60%. Cependant, l’UEFA revoit toujours ces montants légèrement à la baisse, qui permet de déduire certains investissements de ce total. « Autant dire que le PSG sort finalement de cette période de contrôle renforcé sans dommages », conclut le quotidien sportif.