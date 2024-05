Farioli : « On s’attend à une équipe qui ne sera pas en vacances »

Demain soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Nice pour le compte de la rencontre en retard de la 32e journée Ligue 1. Même s’il est déjà champion, le PSG sera totalement mobilisé pour Francesco Farioli, le coach des Niçois.

Le PSG a encore trois matches à jouer avant de dire au revoir à la saison 2023-2024. Demain soir, il se déplace sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour y défier l’OGC Nice dans le cadre du match en retard de la 32e journée de Ligue 1. Cette rencontre devait se jouer entre les deux manches des demi-finales de la Ligue des champions contre le Borussia Dortmund. Si le PSG est déjà champion, l’OGC Nice peut encore rêver de se qualifier en Ligue des champions. À la veille de cette rencontre, Francesco Farioli, coach des Aiglons, ne croit pas en une équipe du PSG en roue libre lors de ses deux derniers matches de championnat.

« Je m’attends à une équipe concentrée, motivée, de grand niveau »

« J’ai effectivement vu le dernier match, mais j’ai aussi vu tous les précédents. On s’attend à une équipe qui ne sera pas en vacances, clairement. C’est une équipe qui a encore un objectif important, celui de gagner la Coupe de France. Les deux prochains matches seront forcément importants pour eux, lance Farioli en conférence de presse. Je m’attends à une équipe concentrée, motivée, de grand niveau. Comme à chaque match, on devra mettre une grande intensité. Je rappelle qu’en demi-finales de Ligue des champions, ils ont dominé leur adversaire à l’aller comme au retour. » Le coach niçois a également évoqué les possibles forfaits d’Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé, absents de l’entraînement du PSG ce mardi. « Sans aucun doute, ce sont deux joueurs extraordinaires, capables de faire la différence à tout moment. Qu’ils puissent ne pas être là peut être vu comme un avantage, mais l’effectif du PSG a tellement de qualité, à chaque poste, qu’avec leurs remplaçants, ce seront d’autres difficultés que nous aurons à affronter. Ça change vraiment peu de choses concernant notre préparation. »

