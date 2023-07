Ce lundi, les Féminines du PSG ont officialisé la prolongation de contrat de Laurina Fazer. La joueuse formée chez les Rouge & Bleu (19 ans) est ravie de poursuivre l’aventure à Paris.

En fin de contrat le 30 juin, Laurina Fazer n’avait pas encore décidé de quoi son avenir serait fait. La jeune milieu de terrain (19 ans) avait une proposition de prolongation de contrat de la part du PSG mais Lyon lui faisait aussi une cour assidue pour la convaincre de le rejoindre. Après plusieurs semaines de négociations, l’internationale française a finalement prolongé son contrat avec le PSG. Elle est désormais liée avec son club formateur jusqu’en juin 2025. Pour PSG TV, elle revenu sur son choix de poursuivre l’aventure dans son équipe de cœur.

A voir aussi : Officiel : Ana Vitoria signe pour 3 ans au PSG

« Je veux aussi gagner des titres »

« C’est forcément une grande fierté. Cela me tenait à cœur de prolonger avec mon club formateur, mon club de cœur, j’espère que ça va continuer encore de longues années. C’est une vraie source de motivation, parce que le club m’accorde sa confiance, et j’en suis très heureuse, mais je sais aussi qu’il y a des attentes. Mais je ne me mets pas de pression, je sais ce que je dois faire pour rendre cette confiance. Mes objectifs pour les prochaines saisons ? Je veux essayer de me faire une place dans cet effectif, avoir plus de temps de jeu. Je veux aussi gagner des titres, parce que nous avons les joueuses pour réaliser de grandes choses. C’est un groupe de qualité qui mérite de gagner des trophées.«