C’est désormais acté, Lionel Messi ne prolongera pas son contrat avec le PSG. Libre de tout contrat le 30 juin prochain, trois possibilités s’offrent au septuple Ballon d’Or.

Avec sa sanction, l’histoire entre Lionel Messi et PSG va prochainement prendre fin. À 35 ans, l’Argentin est désormais à la recherche d’un nouveau challenge pour sa fin de carrière. Et à ce jour, trois possibilités existent : le FC Barcelone, l’Inter Miami et Al-Hilal. Son voyage en Arabie saoudite était dans le cadre de son contrat avec l’office du tourisme local. « C’était l’objet de son déplacement prévu depuis un moment. Il fallait réalimenter les contenus du ministère du Tourisme en images après la campagne de l’année dernière. Tout était orchestré et c’est pour ça que Messi ne pouvait pas se défiler. Par exemple, des prises de vue ont été réalisées à VIA Riyad qui est le plus grand centre commercial de luxe de la capitale. Des accès ont été interdits au public pour faciliter et accélérer les séquences », rapporte un entrepreneur local.

Mais le nom du vainqueur de la Coupe du monde 2022 est bien associé à un club de la Saudi Pro League. En effet, Al-Hilal est désireux d’attirer Lionel Messi pour être la nouvelle tête de gondole du football saoudien après Cristiano Ronaldo (Al-Nassr). Et selon L’Equipe, le père et représentant du joueur, Jorge Messi, était venu dernièrement à Riyad pour évoquer une éventuelle arrivée de son fils. Al-Hilal possède notamment les moyens financiers pour répondre aux exigences salariales du septuple Ballon d’Or. « Un salaire de 220 M€ par an est évoqué pour l’Argentin, soit environ le montant du contrat global jusqu’en 2025 que Al-Nassr a offert à Ronaldo », précise L’E.

Le FC Barcelone croit toujours à un retour de Messi

Mais un autre club rêve plus que tout de Lionel Messi : le FC Barcelone. Après plus de 20 ans passés en Catalogne, un retour au Barça est une solution envisageable dans l’esprit du joueur. Mais les difficultés financières du club pourraient faire office d’obstacle dans ce dossier. Cependant, les supporters catalans continuent d’y croire. Selon des journalistes argentins, l’attaquant du PSG pourrait passer les deux semaines de suspension dans sa maison de Castelldefels, dans la banlieue barcelonaise. Pour espérer un retour de l’Argentin, le FC Barcelone devra grandement réduire sa masse salariale pour rentrer dans les clous du fair-play financier de LaLiga avec la vente de plusieurs joueurs à l’image de Frank Kessié, Ansu Fati et Raphinha et la réduction de salaire de certains cadres comme Jordi Alba. « Le Barça aurait déjà présenté différentes feuilles de route à l’instance, intégrant un retour de Messi dans les comptes. Des propositions pas encore validées en totalité mais qui suscitent l’optimisme au sein de la direction, car elles apparaissent au moins envisageables », rapporte le quotidien sportif. De plus, le FC Barcelone doit composer avec certaines pertes de revenus dues à la délocalisation des matches au stade de Montjuic pour cause de rénovation du Camp Nou en 2023-2024 (environ 50 M€) ou encore avec l’affaire Negreira qui fait planer le doute d’une possible sanction de l’UEFA.

Enfin, la dernière option se situe en MLS et plus précisément à l’Inter Miami. Depuis plusieurs mois, le championnat américain fait une cour assidue pour une arrivée de Lionel Messi. Récemment le commissionnaire de la Ligue, Don Garber, a déclaré vouloir faire des efforts pour répondre aux règles salariales contraignantes en MLS : « On va travailler dur avec l’Inter Miami (pour convaincre le joueur). On a déjà prouvé qu’on savait trouver des manières intelligentes de signer des joueurs importants. » De son côté, Jérôme Meary, agent de joueurs entre l’Europe et les États-Unis a confirmé que le club de David Beckham faisait tout son possible pour attirer La Pulga : « Messi est clairement devenu la priorité numéro un de David Beckham et Jorge Mas, les propriétaires de l’Inter Miami. Des discussions ont eu lieu entre les deux camps, notamment lors de la dernière Coupe du monde au Qatar (…) Les marques américaines se ruent également sur lui pour des partenariats. Est-ce que ça suffira à le convaincre ? Rien n’est moins sûr étant donné la concurrence du FC Barcelone et de l’Arabie saoudite. »