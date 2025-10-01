FC Barcelone / PSG – Les compositions officielles

Ce mercredi soir, le PSG se déplace à Barcelone en Ligue des champions. Un peu plus d’une heure avant ce choc, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG retrouve la Ligue des champions ce mercredi soir avec le déplacement à Barcelone dans le cadre de la deuxième journée de la phase de ligue. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marquinhos ni Khvicha Kvaratskhelia. Mais le coach parisien pourra compter sur les retours de Fabian Ruiz et Joao Neves. Un temps incertain, Vitinha est bien présent.

Senny Mayulu placé en faux numéro 9

Sans surprise, Lucas Chevalier commence dans les buts du PSG. Le gardien sera défendu par un quatuor composé d’Achraf Hakimi dans le couloir droit, Nuno Mendes dans le couloir gauche, et d’une charnière centrale, Illia Zabarnyi-Willian Pacho. Au milieu de terrain, le trio Joao Neves, Vitinha et Fabian Ruiz se retrouvent. En attaque, Luis Enrique a décidé d’aligner Ibrahim Mbaye dans le couloir droit, Bradley Barcola dans le couloir gauche et Senny Mayulu positionné au poste de faux numéro 9.

Feuille de match FC Barcelone / PSG

Deuxième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Estadi Olímpic Lluís Companys – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus– Arbitre principal : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et James Mainwaring – Quatrième arbitre : Andrew Madley – VAR : Jarred Gillett et Bastian Dankert