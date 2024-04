FC Barcelone / PSG – Les compositions probables

Ce soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG se déplace à Barcelone pour aller chercher la qualification en demi-finale de la Ligue des champions. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait faire dans du classique pour son onze.

Battu sur la pelouse du Parc des Princes par le FC Barcelone en quart de finale aller de la Ligue des champions (2-3) la semaine dernière, le PSG se déplace au stade du Montjuic ce mardi soir afin de renverser la tendance et se qualifier pour les demi-finales de la compétition européenne. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasiment au complet. Seul Presnel Kimpembe, qui poursuit sa rééducation après son opération du tendon d’Achille, manque à l’appel. Pour ce choc, le coach du PSG devrait apporter quelques changements par rapport à son onze de départ de la semaine dernière. Dans les buts, pas de mouvement avec la présence de Gianluigi Donnarumma. En défense, Achraf Hakimi devrait bien être titulaire dans le couloir droit, lui qui était suspendu pour la manche aller.

A voir aussi : LdC : Les chances du PSG de se qualifier pour les demi-finales

Danilo ou Hernandez pour accompagner Marquinhos ?

En défense centrale, Marquinhos devrait retrouver une place plus habituelle, lui qui avait joué dans le couloir pour pallier l’absence du numéro 2 du PSG. Pour accompagner le capitaine parisien, l’Equipe, RMC Sport et Le Parisien ne sont pas d’accords. Le quotidien sportif pense que ce sera Danilo Pereira, alors que les deux autres voient une titularisation de Lucas Hernandez. Pour le couloir gauche, ils sont unanimes, ce sera Nuno Mendes, auteur d’un très bon match à l’aller. En ce qui concerne le milieu, les deux quotidiens sont d’accord avec un trio, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Fabian Ruiz. De son côté, RMC Sport hésite entre l’Espagnol et Manuel Ugarte pour le troisième milieu. Enfin, les trois médias s’accordent à dire que le trio d’attaque du PSG devrait être composé d’Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Bradley Barcola, de retour de blessure lors du match aller et performant sur la pelouse du Parc des Princes.

Le XI probable du PSG selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Barcola, Mbappé, Dembélé

selon l’Equipe : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Danilo, Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz – Barcola, Mbappé, Dembélé Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola

selon Le Parisien : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz – Dembélé, Mbappé, Barcola Le XI probable du PSG selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Ugarte (ou Fabian Ruiz), Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola.

selon RMC Sport : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Hernandez, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Ugarte (ou Fabian Ruiz), Vitinha – Dembélé, Mbappé, Barcola. Le XI probable du FC Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo -De Jong, Gundongan, Pedri (ou Fermin) – Yamal, Lewandowski, Raphinha

équipes probables FC Barcelone / PSG (L’Equipe)