FC Barcelone / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce mercredi soir, le PSG a réalisé une très grosse performance contre le FC Barcelone (1-2). Le collectif parisien a encore montré toute l’étendue de son talent.

Avec des absences importantes, Luis Enrique a décidé de faire confiance à Ibrahim Mbaye et Senny Mayulu, placé dans une inhabituelle place de faux numéro 9. Et les deux titis du PSG ont brillé contre le FC Barcelone. Placé dans le couloir droit de l’attaque, Mbaye a tenté de déstabiliser son adversaire direct en se projetant sur son côté et en réussissant à entrer dans la surface barcelonaise. Pour une première titularisation en Ligue des champions, le titi parisien a rendu une très belle copie. De son côté, le dernier buteur de la finale de la Ligue des champions a réalisé une très belle performance dans un rôle qui n’est pas le sien. Il n’a pas hésité à décrocher pour permettre à ses coéquipiers de se projeter derrière la défense barcelonaise. Il a aussi été précieux au moment de conserver le ballon et a été plein de sang-froid au moment d’ajuster le gardien du Barça après avoir été trouvé par Nuno Mendes.

Une charnière centrale très solide

Le numéro 25 du PSG a encore une fois été énorme dans son couloir. L’international portugais a muselé Lamine Yamal et a multiplié les courses vers l’avant, comme sa magnifique percée qui s’est terminée sur une passe décisive pour Senny Mayulu. Passeur décisif pour le but de la victoire de Gonçalo Ramos, Achraf Hakimi a aussi réalisé un très gros match, tant défensivement qu’offensivement. Remplaçant de Joao Neves, qui n’était pas à 100%, Warren Zaïre-Emery a très certainement réalisé le meilleur match de sa saison. Le titi a brillé au milieu et n’a pas hésité à se projeter pour apporter le surnombre dans la surface du FC Barcelone. Enfin, Willian Pacho et Illia Zabarnyi ont réalisé une grosse rencontre. L’international équatorien a été le patron de la défense en l’absence de Marquinhos alors que l’ancien de Bournemouth, même s’il a été pris deux fois par Rashford, a été solide dans ses duels et a sauvé une action juste devant son but après que Torres est réussi à se défaire de Lucas Chevalier et tenter sa chance.

Les notes des joueurs du PSG : Chevalier (6) – Hakimi (8), Zabarnyi (7), Pacho (7), Mendes (8,5) – Zaïre-Emery (7), Vitinha (6), Ruiz (6) – Mbaye (6,5), Mayulu (7), Barcola (5)