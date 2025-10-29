FC Lorient / PSG : Annoncez votre pronostic

Ce mercredi, la Ligue 1 joue sa dixième journée en pleine semaine et le PSG se déplace sur le terrain du FC Lorient à 19h (Ligue 1 +).

Dans une semaine on ne peut plus chargée entre championnat et Ligue des Champions, le PSG dispute donc la 10e journée de Ligue 1 face au FC Lorient aujourd’hui, avec un coup d’envoi prévu à 19h. Le club de la capitale a l’occasion de confirmer son retour à la première place au classement et asseoir sa domination nationale.

Et à ql’approche du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre le FC Lorient et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Samedi dernier, les champions d’Europe ont corrigé le Stade Brestois à l’occasion de la 9e journée de Ligue 1 (0-3). au petit trop ; Nick Tamère ; laf ; G.Vouzème ; John Smith ; Blabli sont les CSiens à avoir trouvé le score exact. Bravo !