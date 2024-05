FC Metz / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce dimanche soir (21 heures, Canal Plus Sport 360), le PSG affronte Metz pour le compte de la dernière journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront finir en beauté.

Champion de France pour la douzième fois de son histoire, le PSG termine sa saison 2023-2024 de Ligue 1 ce dimanche soir avec le déplacement sur la pelouse du stade Saint-Symphorien pour y défier le FC Metz. Si cette rencontre n’a aucun enjeu pour le club de la capitale, les Messins doivent encore s’assurer une place en barrage au minimum. Actuellement seizième, Metz est pour l’instant barragiste. Tous les scénarios sont possibles pour eux ce soir. Le club messin est à trois points du Havre, premier non relégable, et compte trois points d’avance sur Lorient, avec une meilleure différence de buts (-21 contre -28). Du côté du PSG, Luis Enrique a décidé de laisser au repos Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Le coach espagnol devrait donc de nouveau effectuer un turnover contre les Messins.

Dans moins de deux heures, le PSG affrontera donc le FC Metz pour la 34e et dernière journée de Ligue 1. Comment sentez-vous cette rencontre ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi soir, en match en retard de la 32e journée de Ligue 1, le PSG est allé s’imposer contre Nice grâce à des buts de Bradley Barcola et Yoram Zague (1-2). Un score annoncé ici par Alexandre Le Grand, PSGtime, Patangus et Frank l’usurpé. Bravo à eux !