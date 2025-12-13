FC Metz / PSG – Les compositions officielles

Ce samedi (19h sur Ligue 1+), le PSG affronte le FC Metz dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. Et les deux coaches ont dévoilé les compositions d’équipes.

Le PSG peut mettre la pression sur ses concurrents. Ce samedi (19h sur Ligue 1+), le club de la capitale affronte le FC Metz – au Stade Saint-Symphorien – dans le cadre de la 16e journée de Ligue 1. En remportant cette rencontre face à la lanterne rouge, les champions de France en titre peuvent occuper provisoirement la tête du championnat, mettant la pression sur le leader actuel, le RC Lens, et distançant l’Olympique de Marseille au classement. Pour cette rencontre face aux Grenats, Luis Enrique doit composer sans Marquinhos, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé mais peut compter sur le retour de Lucas Chevalier. Malade, Senny Mayulu a déclaré forfait en dernière minute.

Safonov et Ndjantou titulaires

Et Matvey Safonov va enchaîner une troisième titularisation de suite dans le but parisien. En défense, Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez occuperont les postes de latéraux tandis que Willian Pacho et Illya Zabarnyi formeront la charnière centrale. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz, Vitinha et Quentin Ndjantou sont associés. Enfin, pour l’attaque, Ibrahim Mbaye et Lee Kang-In accompagneront Gonçalo Ramos.

Feuille de match FC Metz / Paris Saint-Germain

Seizième journée de Ligue 1 – Stade : Saint-Symphorien – Horaire : 19 heures – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Romain Lissorgue – Arbitres assistants : Youssef El Hamzaoui et Florian Goncalves de Araujo – Quatrième arbitre : Eddy Rosier – VAR : Cédric Dos Santos et Alexandre Castro.

Le XI du FC Metz : Fischer – Kouao, Gbamin, Yegbe, Colin – Deminguet, Traoré – Mbaye, Hein (c), Tsitaichvili – Diallo Remplaçants : Ba, B.Sané, Touré, Stambouli, Abuashvili, Sabaly, Bokele, I.Sané, Madjo

Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Ndjantou, Vitinha (c), F.Ruiz, – Lee, G.Ramos, Mbaye Remplaçants : Chevalier, Marin, Beraldo, Nuno Mendes, J.Neves, Kvaratskhelia, Doué, Barcola

: Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, Pacho, L.Hernandez – Ndjantou, Vitinha (c), F.Ruiz, – Lee, G.Ramos, Mbaye