FC Metz / PSG – Les compositions officielles

Ce dimanche soir, le PSG joue son dernier match de la saison de Ligue 1 contre Metz. À moins d’une heure de la rencontre, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs compositions d’équipe.

Avant de jouer la finale de la Coupe de France samedi prochain contre Lyon, le PSG va terminer sa saison 2023-2024 de Ligue 1 ce dimanche soir sur la pelouse de Metz pour le compte de la 34e journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique doit faire sans Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Sergio Rico. Le coach espagnol a aussi décidé de laisser au repos, Gianluigi Donnarumma, Fabian Ruiz, Marquinhos, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé.

Senny Mayulu titulaire

Dans les buts, le coach du PSG a décidé de titulariser Keylor Navas. Le portier costaricain joue très certainement son dernier match avec les Rouge & Bleu, lui qui va quitter le club de la capitale à l’issue de son contrat. Il sera défendu par un quatuor composé de Nordi Mukiele à droite, Nuno Mendes à gauche et une charnière centrale Danilo Pereira-Lucas Beraldo. En l’absence de Marquinhos et de Kylian Mbappé, l’international portugais portera le brassard de capitaine. Au milieu de terrain, Manuel Ugarte est associé à Senny Mayulu et Lee Kang-in. Le trio d’attaque est composé de Marco Asensio, Gonçalo Ramos et Carlos Soler.

Feuille de match FC Metz / PSG

34e journée de Ligue 1 – Stade : Saint-Symphorien – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Gaël Angoula – Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues et Thomas Luczynski – Quatrième arbitre : Azzedine Souifi – VAR : Dominique Julien et Stéphane Bré

Le XI du FC Metz : Oukidja – Colin, Sané, Hérelle, Udol (c) – Jean-Jacques, N'Doram, L.Camara – Van den Kerkhof, Mikautadze, Diallo

Remplaçants : Dietsch, Kouao, Candé, Traoré, Atta, Nduquidi, Sabaly, Mbaye, I.Sané

Le XI du PSG : Navas – Mukiele, Danilo (c), Beraldo, Nuno Mendes – Mayulu, Ugarte, Lee – Asensio, Ramos, Soler

Remplaçants : Letellier, Tenas, Hakimi, Skriniar, Zague, Zaïre-Emery, E.Mbappé, Kolo Muani, Barcola

: Navas – Mukiele, Danilo (c), Beraldo, Nuno Mendes – Mayulu, Ugarte, Lee – Asensio, Ramos, Soler