FC Metz / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce samedi soir, le PSG s’est imposé dans la douleur sur la pelouse de Metz après avoir deux fois mené de deux buts (2-3). Les titis Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye ont brillé.

Pour son dernier match de l’année 2025 en Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Metz pour le compte de la seizième journée. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de faire un large turnover avec notamment les titularisations de Quentin Ndjantou et Ibrahim Mbaye. Les deux titis parisiens ont brillé sur la pelouse du stade Saint-Symphorien. Placé au milieu de terrain, Ndjantou a inscrit son premier but en professionnel après s’être bien projeté dans la surface messine. Durant tout le match, il a tenté d’apporter offensivement tout en réalisant un bon travail défensif. Ibrahim Mbaye a lui, très certainement réalisé le meilleur match de sa carrière sous le maillot du PSG. Virevoltant sur son côté gauche, le titi a très souvent pris le meilleur sur ses adversaires dans le couloir. Il a également agrémenté sa très belle prestation de deux passes décisives.

Matvey Safonov une nouvelle fois performant

Titulaire pour la troisième fois de suite dans les buts du PSG, Matvey Safonov a réalisé une nouvelle belle performance. Il a eu des parades importantes à des moments cruciaux du match et ne pouvait rien faire sur les deux buts messins. La charnière centrale Willian Pacho-Illia Zabarnyi s’est montrée solide, gagnant ses duels avec leurs adversaires. Ils ont également contré des frappes qui prenaient la direction du but de Matvey Safonov. Premier buteur de la rencontre, Gonçalo Ramos a très certainement réalisé sa meilleure performance depuis ces dernières semaines. Il a tenté de jouer en pivot afin de trouver dans les meilleures conditions ses coéquipiers. Il a marqué un joli but de la tête en sautant plus haut que ses adversaires sur un nouveau très beau centre de Kang-in Lee. Il s’est procuré plusieurs belles occasions et aurait pu gonfler son nombre de buts s’il avait été plus précis dans le dernier geste. Entré à la mi-temps à la place de Fabian Ruiz, Désiré Doué a déstabilisé la défense messine avec ses dribbles. Il a réussi à marquer après avoir été lancé en profondeur par Ibrahim Mbaye, en réussissant parfaitement son face à face avec le gardien messin.