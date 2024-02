FC Nantes / PSG : Paris s’envole en tête de la Ligue 1 !

Ce soir, le PSG se déplacait à Nantes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a réalisé un gros turn-over avec Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé qui ont débuté sur le banc.

Après sa victoire contre la Real Sociedad (2-0) en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions, le PSG retrouvait les terrains ce samedi soir avec un déplacement au stade de la Beaujoire pour y défier le FC Nantes pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique a décidé de faire une large revue d’effectif. Six joueurs qui ont joué contre le club basque étaient également titulaires ce soir. Gianluigi Donnarumma dans les buts, Warren Zaïre-Emery qui retrouvait une place dans le couloir droit après avoir joué à son poste de prédilection, au milieu de terrain, contre la Real Sociedad, Marquinhos et Danilo Pereira en défense centrale, Vitinha au milieu et Bradley Barcola sur le côté gauche de l’attaque. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé commencaient sur le banc, tout comme Achraf Hakimi. De retour de la Coupe d’Asie et absent du match de Champions League en raison d’un virus, Lee Kang-in retrouvait une place de titulaire. Si Paris a été sérieux et dans la maitrise tout au long de la première période, le club parisien a cruellement manqué de danger devant la cage nantaise. Les derniers instants de la première période a été chaud après de nombreuses situations des Canaris. En deuxième mi-temps, Luis Enrique a réalisé de nombreux changements dont les entrées de Ramos, Dembélé, Mbappé et Hakimi. Entre temps, Lucas Hernandez ouvrira le score après une belle frappe. 17 minutes après son entrée en jeu, Kylian Mbappé obtient un pénalty et marque. Score final, 2-0, le PSG s’envole en tête de la Ligue 1, et vers un nouveau titre en Ligue 1.

Fil du match

La rencontre débute dans 10 minutes

00′ C’est parti dans ce FC Nantes / PSG !

04′ Bradley Barcola tente de déborder… mais ça sort en touche

08′ Énorme pressing parisien dans ce début de match ! Les Nantais sont asphyxiés !

10′ Le centre tir de Barcola a failli faire la différence ! Bel arrêt de Descamps !

16′ La contre-attaque éclaire des Canaris après une belle sortie de balle, mais bien stopée par la défense du PSG

22′ Le PSG continue de maitriser le match, mais sans être dangereux devant le but

34′ Rien de nouveau dans ce match…

43′ Un peu plus d’espace des deux côtés et le match s’emballe (un peu)

44′ Situation chaude pour le FC Nantes dans la surface parisienne. Lucas Hernandez tacle parfaitement et récupère le ballon

45+1 Que c’était chaud pour le PSG ! Super sauvetage de Donnarumma du pied puis de Marquinhos sur un tacle rageur !

45+2 BUT POUR LE FC NANTES…. Mais refusé pour hors-jeu !

46′ Le match reprend avec Gonçalo Ramos qui entre en jeu à la place de Bradley Barcola

52′ Grosse frappe de Pallois mais belle claquette de Donnarumma

54′ Tête décroisée de Ramos qui passe largement à côté du cadre

55′ Nouvelle situation chaude pour les Nantais

58′ BUUUUUUT DE LUCAS HERNANDEZ !!!!! BELLE FRAPPE DU LATÉRAL GAUCHE, DÉVIÉE PAR SISSOKO !!!! 1-0 POUR LE PSG

60′ Triple changement côté PSG : Kylian Mbappé, Ousmane Dembele et Achraf Hakimi font leur entrée en jeu. Lee Kang-in, Marco Asensio et Randal Kolo Muani sortent.

68′ Marquinhos, boitillant, est remplacé par Lucas Beraldo

69 Nouvel arrêt de Donnarumma, cette fois-ci devant Mohamed

76′ PENALTY POUR LE PSG PROVOQUÉ PAR KYLIAN MBAPPÉ !

77′ BUUUUUUUUUUUUUUUUUUUT DE KYLIAN MBAPPÉ ! 2-0 POUR LE PSG !

79′ Le FC Nantes est tout proche de revenir au score ! Mais Gigio Donnarumma effectue un magnifique reflexe !

Feuille de match FC Nantes / PSG

22e journée de Ligue 1 Uber Eats – Stade : La Beaujoire – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Foot / Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Thomas Luczynski – Quatrième arbitre : Marc Bollengier – VAR : Hamid Guenaoui et Wilfried Bien