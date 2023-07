Félix Eboa Eboa revient sur son expérience de Titi au PSG

Le PSG et les Titis c’est une longue histoire. Comme souvent, le club est allé à la rencontre d’un ancien jeune du centre de formation. Cette fois c’est Félix Eboa Eboa qui se prête au jeu du question-réponse au micro de PSG.TV.

Six ans après son départ du PSG, Félix Éboa Éboa revient sur son passage à Paris et sa carrière actuelle. Au micro de PSG.TV le natif de Douala évoque dans un premier temps sa grosse blessure. Victime d’une rupture des ligaments croisés en 2020 il se dit aujourd’hui « en excellente condition physique » malgré une période très compliquée de sa vie. Il déclare : « J’ai dû consulter un psychologue car j’ai connu une dépression que je refusais d’admettre. Je ne voulais plus entendre parler de football » témoignant de la dureté de cette étape. Il a pu compter sur ses coéquipiers de l’EA Guingamp, sa famille, ainsi que sur ses anciens camarades du centre de formation parisien. L’ancien capitaine de la réserve U23 du PSG revient également sur son passage au monde pro: « Malgré de bonnes prestations, j’ai vite compris que tout était remis à zéro. Être un joueur professionnel, c’est savoir prouver chaque saison. » Comme chaque Titi parisien Félix Eboa Eboa aspirait à s’imposer dans l’équipe première, malheureusement sa carrière l’a poussé à rallier la Bretagne.

Éboa Éboa évoque ses années avec la génération 1997 au PSG aux cotés de Nkunku ou Ballo Touré. Il se rappelle avec émotions le titre de Champions France U19 remporté en 2016 et la finale de Youth League perdue contre Chelsea (1-2). Il parle aussi de la mentalité qu’il a eu à la capitale et la « culture de la gagne« . Capitaine émérite, il est encore à l’heure actuelle le troisième joueur le plus capé du PSG en Youth League. Il admet que jouer cette compétition à trois reprises apporte beaucoup d’avantages dans sa formation : « Affronter les meilleures équipes de jeunes sur le plan européen est super intéressant pour jauger son véritable niveau« .

À retrouver en intégralité sur le site PSG.fr

Felix Éboa Éboa avec l’équipe professionnelle du PSG (Image : psg.fr)

Titi un jour, Titi toujours

Lé défenseur camerounais n’a jamais cessé de supporter le PSG. Félix Eboa Eboa a pu porter le blason parisien avec l’équipe première une seule fois dans sa carrière à l’occasion d’un match amical sous les ordres de Laurent Blanc. Il évoque avec passion ce match qui l’a profondément marqué: « C’était extraordinaire à vivre, un rêve éveillé !« . Plusieurs années plus tard il continue de regarder les matchs du PSG tel un « fidèle supporter du club qui évolue positivement d’année en année« . Son dernier match au Parc des Princes s’est soldé par une sévère défaite 9-0 en 2019 lorsque Guingamp s’est déplacé en championnat. Malgré un match très compliqué pour lui en tant que défenseur, il confie : « Ce stade, cette pelouse, cette équipe, ces supporters… Les mots me manquent !«