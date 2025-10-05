Féminines – Avant ses débuts en Ligue des champions, le PSG se relance en championnat

Après leur humiliation subie face à l’OL Lyonnes (6-1) le week-end dernier, les Féminines du PSG ont renoué avec le succès au Campus de Poissy face au Dijon FCO (1-0).

Assommées après la claque reçue au Groupama Stadium la semaine passée face à l’OL Lyonnes (6-1), les Féminines du PSG devaient rapidement réagir. Avec seulement un succès en trois journées (un nul et une défaite), les joueuses de Paulo César devaient se relancer pour éviter d’être trop distancées. Ainsi, la réception du Dijon FCO – au Campus PSG – était l’occasion parfaite de retrouver la confiance avant le début de la Ligue des champions.

La capitaine Karchaoui offre la victoire

Pour cette rencontre de la 4e journée d’Arkema Première Ligue, le coach parisien avait décidé d’aligner un onze remanié. Elisa De Almeida effectuait son retour sur les terrains tandis que les recrues estivales Olga Carmona et Isabela fêtaient leur première titularisation sous le maillot parisien. Dans l’entrejeu, la jeune Tanté Diakité (17 ans) disputait son premier match en professionnel. Supérieures dans le jeu, les Parisiennes n’arrivaient pas à trouver la faille en première période malgré plusieurs tentatives. Il a fallu attendre l’heure de jeu pour voir la situation se débloquer grâce à la capitaine Sakina Karchaoui, entrée à la pause. L’internationale française a transformé un penalty obtenu par Joe Echegini (1-0, 65e). Les vice-championnes de France ont ensuite poussé pour se mettre à l’abri mais en vain. Ce court succès permet aux Féminines du PSG de se relancer avec une 6e place au classement (7 pts, -1), à quelques unités du trio de tête : l’OL (12 pts, +16), le FC Nantes (9 pts, +1) et le Paris FC (9 pts, +4). Pour son prochain match, Paris se déplacera sur la pelouse de Wolfburg mercredi pour ses débuts en UEFA Women’s Champions League.

Le XI du PSG : Earps – Isabela (Kanjinga, 65e) , De Almeida, Mbock (c), Samoura, Carmona – Diakité (Groenen, 82e), Echegini, Jourde (Graziani, 65e) – Leuchter (Karchaoui, 46e), Ajibade (Graziani, 77e)

Les réactions d’après-match de Paulo César et Sakina Karchaoui 🎙️ pic.twitter.com/ImoN0HnNq4 — PSG Féminines (@PSG_Feminines) October 4, 2025